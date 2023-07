AI आधारित बेस्ट 5 क्रोम एक्सटेंशन, कम समय में कर पाएंगे ज्यादा और बेहतर काम

AI based Best 5 Chrome Extension आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) इन दिनों सुर्खियों में है। आज हम आपको बेस्ट 5 AI आधारित क्रोम एक्सटेंशन के बारे में जानकारी दे रहे हैं जिनका इस्तेमाल कर आप आपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। ये टूल आपके समय की बचत करने के साथ-साथ आपके काम की क्वालिटी में भी सुधार लाने में हेल्पफुल हो सकते हैं।

AI based Best 5 Chrome Extension Check List

नई दिल्ली, टेक डेस्क। अगर आप डेस्कटॉप ऐप की बजाय गूगल के वेब ब्राउजर पर काम करना पसंद करते हैं तो AI आधारित क्रोम एक्सटेंशन की मदद से अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। बता दें कि क्रोम एक्सटेंशन वे एड-ऑन होते हैं, जिनकी मदद से यूजर्स क्रोम पर तेजी के साथ आपना काम कर सकते हैं। ये हैं AI आधारित बेस्ट 5 क्रोम एक्सटेंशन गूगल क्रोम के एक्सटेंशन स्टोर पर एक लाख से ज्यादा एड-ऑन उपलब्ध हैं। इनमें से बेस्ट एक्सटेंशन कौन सा यह चुनना मुश्किल भरा टास्क है। आज हम आपके लिए कुछ ऐसे बेस्ट AI इनेबल क्रोम एक्सटेंशन के बारे में जानकारी दे रहे हैं, जिनसे आप हाइलाइट, टाइम ट्रैकिंग, ऑटोमैटिक राइटिंग सजेशन जैसे काम ले सकते हैं। Jasper Jasper बेस्ट AI आधारित राइटिंग असिस्टेंट है, जो कई बेस्ट फीचर्स और इंडस्ट्री लीडिंग क्वालिटी ऑफर करता है। यह आपके लिए वाक्य, पैराग्राफ और आपके शब्दों के आधार पर पूरा आर्टिकल लिख सकता है। यह एक्सटेंशन कुछ ही समय में 1,500-शब्दों का आर्टिकल लिखने में सक्षम है। Clockify Clockify वेबसाइट, ऐप के साथ-साथ क्रोम एक्सटेंशन पर भी उपलब्ध है, जिससे आप टाइम ट्रैकिंग कर सकते हैं। अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं तो यह आपके बड़े काम आ कता है। इसमें आपको शेड्यूलिंग, टाइम ट्रैकिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं। Murf Murf टॉप टेक्स्ट टू स्पीच जेनेरेटर्स में शामिल है। यह प्रोडक्ट डेवलपर्स, पॉडकास्टर्स, एजुकेटर्स और बिजनेस लीडर्स जैसे प्रोफेशनल्स के बीच में काफी लोकप्रिय है। यह टेक्स्ट को स्पीच में बदल कर वॉइस ओवर तैयार करने में सक्षम है। Scribe Scribe डिजिटल मार्केटिंग, सेल्स, एजुकेशन और दूसरे क्षेत्र में काम करने वाले यूजर्स के लिए काफी उपयोगी एक्सटेंशन है। यह टूल किसी भी प्रॉसेस का स्टेप बाय स्टेप गाइड तैयार कर सकता है। इसके साथ ही यह ट्यूटोरियल बनाने, स्क्रीनशॉट लेने में आपके बड़े काम आ सकता है। Fireflies Fireflies एक AI वॉइस असिस्टेंट है, जो ट्रांसक्रिप्शन और मीटिंग के दौरान नोट लेने में आपके लिए बेस्ट टूल हो कता है। इस AI ट्रांसक्रिप्शन सॉफ्टवेयर टूल की मदद से किसी भी प्लेटफॉर्म पर चल रही वेब-कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग को रिकॉर्ड करने के साथ-साथ दूसरे यूजर्स को शेयर कर सकते हैं।

Edited By: Subhash Gariya