इंडियन कंपनी लाएगी सबसे सस्ता फोल्डेबल स्मार्टफोन, लॉन्च से पहले जानें क्या होगा खास

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। इंडियन स्मार्टफोन कंपनी NxtQuantum AI+ इन दिनों अपने अपकमिंग स्मार्टफोन लॉन्च की तैयारी में है। कंपनी अपने अपकमिंग फोन को सोशल मीडिया पर टीज करना शुरू कर दिया है। NxtQuantum AI+ का दावा है कि यह फोन सबसे अफोर्डेबल फोल्डेबल स्मार्टफोन होगा। इससे पहले कंपनी भारत में सबसे सस्ता 5जी स्मार्टफोन AI+ Nova लॉन्च कर चुकी है। इस फोन को 6000 रुपये की शुरुआती कीमत में लॉन्च किया गया है। अब कंपनी अपने फोल्डेबल फोन Nova Flip को लॉन्च करने वाली है।

AI+ Nova Flip कब होगा लॉन्च?

AI+ का फोल्ड होने वाला किफायती स्मार्टफोन 2026 के पहले क्वार्टर में लॉन्च हो सकता है। इस कंपनी को रियलमी के सीईओ रह चुके माधव सेठ ने शुरू किया है। आने वाले साल के लिए कंपनी के पास बड़े प्लान हैं। कंपनी के अपकमिंग स्मार्टफोन की लिस्ट देखें तो इसमें Nova Pro, Nova Ultra, और Nova Flip स्मार्टफोन शामिल हैं।

कंपनी ने फोल्डेबल फोन Nova Flip का टीजर भी जारी कर दिया है। यह फोन एंड्रॉयड पर आधारित कंपनी के स्पेशल ऑपरेटिंग सिस्टम NxtQuantum OS पर रन करेगा। कंपनी का कहना है कि इस सॉफ्टवेयर को उन्होंने खासतौर पर फोल्डेबल फोन्स के लिए तैयार किया है। इसकी मदद से यूजर्स कई सारे एप्स और फीचर्स को डिवाइस के फोल्ड रहने पर भी यूज कर पाएंगे।

AI+ Nova Flip में क्या होगा खास?

AI+ Nova Flip के टीजर इमेज से इस फोन के बैक पैनल की झलक देखने को मिलती है। इसमें स्लीक फोल्डेबल हिंज और साइड-माउंटेड पावर बटन दिया गया है। कंपनी ने फोन में डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है। इसका डिजाइन काफी हद तक Oppo Find N सीरीज जैसा है।

नोवा फ्लिप स्मार्टफोन में कंपनी ने नोटिफिकेशन और क्विक विजेट्स के लिए छोटी कवर स्क्रीन भी दी है। इसके साथ ही फोन की प्राइमरी फोल्डेबल डिस्प्ले में सेल्फी के लिए पंच होल कटआउट मिलेगा। टीजर इमेज से इस फोन के डिजाइन के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन स्पेसिफिकेशन्स के बारे में फिलहाल कुछ भी डिटेल सामने नहीं आई है।

AI+ Nova Flip क्या होगी कीमत?

AI+ की प्लानिंग Nova Flip को अफोर्डेबल प्राइसिंग के साथ लॉन्च करने की है। कंपनी इस फोन के जरिए Tecno Phantom V Flip स्मार्टफोन को टक्कर देगी। संभव है कि Nova Flip स्मार्टफोन 40,000 रुपये की शुरुआती कीमत में लॉन्च किया जा सकता है।