50MP Sony डुअल कैमरे वाले Poco F6 5G Deadpool की लाइव हुई सेल, मिल रहा बंपर डिस्काउंट

वाइब्रेंट डिस्प्ले

पोको का नया फोन 1.5K एमोलेड डिस्प्ले के साथ लाया गया है। फोन का डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। फोन Dolby Suite के साथ Dolby Atmos और Dolby Vision सपोर्ट से लैस है। फोन 2400 nits की मैक्सिमम ब्राइटनेस के साथ आता है।

इनक्रेडिबल कैमरा सेटअप

पोको फोन 50MP मेन कैमरा के साथ आता है। फोन 60 frames per second पर 4K वीडियो शूट कर सकता है। फोन HDR10+ (4K at 30 frames per second) के साथ आता है। फोन OIS और EIS टेक्नोलॉजी से लैस है।