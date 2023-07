OPPO Reno8 5G Discount Deal Oppo Reno8 5G पर 27% का बंपर डिस्काउंट दिया जा रहा है। ऑफर के बाद फोन की कीमत केवल 28499 रुपये है। यही नहीं फोन की खरीदारी पर कुछ बैंक ऑफर्स भी मिल रहे हैं जिनका फायदा उठाकर आप इस कीमत को और कम कर सकते हैं। आप 38 हजार रुपये वाले Reno8 5G फोन 11 हजार रुपये तक की डिस्काउंट में खरीद सकते हैं।

OPPO Reno8 5G is now available for Rs 28499 instead of Rs 38999 check bank offers and deals

Your browser does not support the audio element.