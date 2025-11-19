43 हजार में लॉन्च हुआ था ये फोन, अब मिल रहा 26 हजार में; टेलीफोटो कैमरे के साथ मिलता है पावरफुल प्रोसेसर

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Xiaomi 14 Civi अब Amazon पर 16 रुपये से ज्यादा के प्राइस कट के साथ उपलब्ध है। इसका डिजाइन अट्रैक्टिव है, डिस्प्ले शानदार है, परफॉर्मेंस स्मूद है और कैमरा सिस्टम भरोसेमंद है। ऐसे में ये फोन डेली यूज के लिए एक बैलेंस्ड और प्रीमियम एक्सपीरिएंस ऑफर करता है। गौर करने वाली बात ये है कि ऐसी डील लंबे समय तक उपलब्ध नहीं रहतीं, इसलिए अगर Xiaomi 14 Civi आपकी जरूरतों के हिसाब से ठीक है तो इसे जल्दी लेना बेहतर रहेगा। आइए जानते हैं डील।

Xiaomi 14 Civi पर ये है डील Xiaomi 14 Civi को भारत में 42,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था। Amazon पर इस स्मार्टफोन का 8GB + 256GB वेरिएंट फिलहाल 26,249 रुपये में लिस्टेड है, यानी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म 16,750 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट दे रहा है। अपनी बचत को और बढ़ाने के लिए आप अपना पुराना स्मार्टफोन एक्सचेंज भी कर सकते हैं। एक्सचेंज के साथ 24,800 रुपये तक की छूट दी जा रही है। हालांकि, वैल्यू फोन के कंडीशन पर डिपेंड करेगी।

Xiaomi 14 Civi स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स Xiaomi 14 Civi में Snapdragon 8s Gen 3 प्रोसेसर मिलता है। फोन 4,700mAh की बैटरी के साथ आता है जो 67W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। डिस्प्ले की बात करें, तो इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट, 3,000 निट्स पीक ब्राइटनेस और 1.5K रेजोल्यूशन के साथ 6.55-इंच का LTPO AMOLED स्क्रीन मिलती है। स्क्रीन HDR10+, Dolby Vision और 68-बिलियन कलर्स भी सपोर्ट करती है। ड्यूरेबिलिटी के लिए इस पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 दिया गया है।