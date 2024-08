WhatsApp DP लगी तो होगी लेकिन केवल उनको नहीं आएगी नजर, कमाल की है ये सीक्रेट ट्रिक

वॉट्सऐप प्रोफाइल फोटो के लिए प्राइवेसी सेटिंग

वॉट्सऐप प्रोफाइल फोटो के लिए प्राइवेसी सेटिंग के तहत यूजर को everyone, my contacts, my contacts except..., nobody जैसे चार ऑप्शन मिलते हैं। इन ऑप्शन के साथ आप अपनी वॉट्सऐप डीपी लगा सकते हैं-

everyone को सेलेक्ट करते हैं तो वॉट्सऐप यूजर जो आपके कॉन्टैक्ट में हों चाहे न हों, सभी को आपकी डीपी नजर आएगी। my contactsको सेलेक्ट करते हैं तो वे वॉट्सऐप यूजर जोआपके कॉन्टैक्ट में होंगे, केवल उन्हें ही आपकी डीपी नजर आएगी। my contacts except... को सेलेक्ट करते हैं तो लिस्ट में जिन लोगों को चुनते हैं, उन्हें आपकी वॉट्सऐप डीपी नजर नहीं आएगी। nobody को सेलेक्ट करते हैं तो वॉट्सऐप डीपी आपके अलावा किसी भी यूजर को नजर नहीं आएगी।

किसी खास यूजर से डीपी हाइड रखने के लिए my contacts except...में उन लोगों को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिनसे डीपी हाइड रखना चाहते हैं। वॉट्सऐप ओपन करने के बाद, Setting पर टैप कर Privacy पर क्लिक कर सकते हैं। यहां Profile Photo से जुड़े चार ऑप्शन मिल जाते हैं।