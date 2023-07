Featured story

साइबर अपराध के हो गए हैं शिकार, घबराइए नहीं, सरकार का ये पोर्टल आएगा काम, ऐसे करें शिकायत

What Is National Cyber Crime Reporting Portal How To Register a complaint about cyber crime किसी साइबर अपराध के शिकार होने पर भारत सरकार का वेब पॉर्टल नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग आपके काम आ सकता है। सरकार के इस पोर्टल की मदद से यूजर को ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की सुविधा मिलती है। पोर्टल पर सभी तरह के साइबर अपराध की शिकायत की जा सकती है।