रैंडम नंबर्स को सेव करना करें बंद! WhatsApp में बिना कॉन्टैक्ट सेव करे ऐसे करें चैट
कई बार आपको किसी डिलीवरी एजेंट, दुकान, कैब ड्राइवर या किसी वन-टाइम काम वाले व्यक्ति को सिर्फ एक मैसेज भेजना होता है, लेकिन उनका नंबर फोन करना सही नहीं लगता। WhatsApp ऐसी कई आसान ट्रिक देता है जिससे आप बिना नंबर सेव किए चैट शुरू कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसका तरीका।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। कई बार ऐसी स्थिति आती है, जहां डिलीवरी वाले, दुकान वाले या कैब ड्राइवर जैसे किसी इंसान को अचानक मैसेज करना पड़ जाता है। लेकिन उनके नंबर को हमेशा के लिए फोनबुक में सेव करना भी सही नहीं होता। अच्छी बात यह है कि WhatsApp कुछ आसान तरीके ऑफर करता है जिनसे आप बिना नंबर सेव किए किसी को भी मैसेज कर सकते हैं।
आइए जानते हैं आसान तरीके:
WhatsApp का 'Click to Chat' लिंक इस्तेमाल करें:
- WhatsApp का एक ऑफिशियल टूल है- Click to Chat और ये किसी भी नंबर के साथ काम करता है।
- सबसे पहले अपना ब्राउजर खोलें (Chrome / Safari)।
- इसके बाद URL बार में ये टाइप करें- https://wa.me/phone-number.
- फोन नंबर की जगह पूरा मोबाइल नंबर कंट्री कोड सहित लिखें।
- जैसे भारत के नंबर के लिए: https://wa.me/91XXXXXXXXXX
- अब Continue to Chat पर टैप करें और WhatsApp सीधे उसी नंबर के साथ खुल जाएगा।
ये सबसे आसान और यूनिवर्सल तरीका है। Android, iPhone और WhatsApp Web, सभी में काम करता है।
Android पर WhatsApp का 'New Chat' शॉर्टकट कैसे इस्तेमाल करें?
अगर आप Android इस्तेमाल करते हैं, तो WhatsApp एक छोटा सा हिडन शॉर्टकट देता है।
- पहले WhatsApp खोलें।
- New Chat बटन पर टैप करें।
- कुछ वर्जन में आपको Message a number या Send message to an unsaved number जैसा ऑप्शन दिखेगा।
- नंबर डालें और Open Chat पर टैप करें। फिर Done पर टैप करें।
इसके अलावा एक और आसान ट्रिक भी है। अगर आप Google Phone ऐप इस्तेमाल करते हैं, तो वहां बस नंबर टाइप करें, और कॉल बटन के पास आपको WhatsApp का एक छोटा आइकन दिखेगा। उस पर टैप करें- चैट तुरंत खुल जाएगी। ये शॉर्टकट बहुत लोगों को पता नहीं होता, लेकिन बहुत काम का है।
आपका Siri या Google Assistant भी मैसेज भेज सकता है!
आपका वॉयस असिस्टेंट भी बिना नंबर सेव किए WhatsApp चैट खोल सकता है।
बोलें:
- 'Hey Siri, send a WhatsApp message to +91 XXXXX XXXXX.'
- 'Ok Google, send a WhatsApp message to +91 XXXXX XXXXX.'
चैट विंडो सीधे खुल जाएगी, और आप टाइप या बोलकर मैसेज भेज सकते हैं।
