रैंडम नंबर्स को सेव करना करें बंद! WhatsApp में बिना कॉन्टैक्ट सेव करे ऐसे करें चैट

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। कई बार ऐसी स्थिति आती है, जहां डिलीवरी वाले, दुकान वाले या कैब ड्राइवर जैसे किसी इंसान को अचानक मैसेज करना पड़ जाता है। लेकिन उनके नंबर को हमेशा के लिए फोनबुक में सेव करना भी सही नहीं होता। अच्छी बात यह है कि WhatsApp कुछ आसान तरीके ऑफर करता है जिनसे आप बिना नंबर सेव किए किसी को भी मैसेज कर सकते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आइए जानते हैं आसान तरीके: WhatsApp का 'Click to Chat' लिंक इस्तेमाल करें: WhatsApp का एक ऑफिशियल टूल है- Click to Chat और ये किसी भी नंबर के साथ काम करता है।

सबसे पहले अपना ब्राउजर खोलें (Chrome / Safari)।

इसके बाद URL बार में ये टाइप करें- https://wa.me/phone-number.

फोन नंबर की जगह पूरा मोबाइल नंबर कंट्री कोड सहित लिखें।

जैसे भारत के नंबर के लिए: https://wa.me/91XXXXXXXXXX

अब Continue to Chat पर टैप करें और WhatsApp सीधे उसी नंबर के साथ खुल जाएगा। ये सबसे आसान और यूनिवर्सल तरीका है। Android, iPhone और WhatsApp Web, सभी में काम करता है।