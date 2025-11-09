अपनी सेफ्टी के लिए शेयर करें Masked Aadhaar, नहीं दिखेंगे पूरे 12 डिजिट; जानें डाउनलोड करने का तरीका

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Aadhaar एक 12-अंकों वाला नंबर है, जिसे यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) द्वारा भारत के हर व्यक्ति को जारी किया जाता है। ये एक बेहद जरूरी दस्तावेज है, जिसकी जरूरत कई सरकारी योजनाओं और लाभ प्राप्त करने के लिए होती है। इसके अलावा, Aadhaar पहचान प्रमाण के रूप में भी काम करता है, जैसे कि एडमिशन, बैंकिंग, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्टऔर कई दूसरे फॉर्म्स में। फाइनेंशियल और पर्सनल वेरिफिकेशन प्रोसेस में इसकी बढ़ती अहमियत को देखते हुए, Aadhaar डिटेल को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है और ऐसा करने का एक तरीका है Masked Aadhaar का इस्तेमाल।

माक्स्ड आधार क्या है? (Masked Aadhaar) माक्स्ड आधार एक ऐसा वर्ज़न है जिसमें Aadhaar कार्ड के पहले आठ अंक छिपे होते हैं और सिर्फ आखिरी चार अंक दिखाई देते हैं। छिपे हुए अंकों को 'xxxx-xxxx' से बदल दिया जाता है। इससे एप्लिकेशन और संस्थाओं को आपका पूरा Aadhaar नंबर नहीं दिखाई देता, जिससे आपकी प्राइवेसी बढ़ती है और आइडेंटिटी थेफ्ट या फ्रॉड का खतरा घटता है।

ये ट्रेडिशनल Aadhaar कार्ड का एक वैलिड अल्टरनेट है और आधार एक्ट, 2016 के अनुसार पूरी तरह वैध माना गया है। माक्स्ड आधार का इस्तेमाल अधिकांश e-KYC प्रक्रियाओं में किया जा सकता है, जैसे कि टिकट या होटल बुकिंग या जॉब ऐप्लिकेशन आदि, हालांकि कुछ मामलों में अनमाक्स्ड आधार की जरूरत पड़ सकती है।

आप कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करके Masked Aadhaar को ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। UIDAI वेबसाइट से Masked Aadhaar कैसे डाउनलोड करें? सबसे पहले UIDAI वेबसाइट myaadhaar.uidai.gov.in पर जाएं।

My Aadhaar टैब के तहत Download Aadhaar ऑप्शन चुनें।

अब अपना 12-अंकों वाला Aadhaar नंबर, या 28-अंकों वाला Enrollment ID (EID) या 16-अंकों वाला Virtual ID (VID) दर्ज करें।

कैप्चा कोड भरें और Send OTP पर क्लिक करें।

रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा।

अब उस बॉक्स पर टिक करें, जहां लिखा है 'Do you want a masked Aadhaar?'

अपनी पहचान की पुष्टि करने के लिए मिले वेरिफिकेशन कोड को एंटर करें और Verify and Download पर क्लिक करें।

आपका Masked Aadhaar अब पासवर्ड-प्रोटेक्टेड PDF फॉर्मेट में डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा।

PDF खोलने के लिए पासवर्ड आपके नाम के पहले चार बड़े अक्षर (UPPERCASE) और डेट ऑफ बर्ड शामिल होता है। mAadhaar App से Masked Aadhaar कैसे डाउनलोड करें?