SBI क्रेडिट कार्ड गुम जाए या चोरी हो जाए तो घबराएं नहीं, ऑनलाइन ऐसे करें ब्लॉक; जानें तरीका

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। आज की फास्ट डिजिटल दुनिया में, क्रेडिट कार्ड रोजाना के खर्च का एक जरूरी हिस्सा बन गए हैं। हालांकि, कार्ड चोरी, ऑनलाइन फ्रॉड और अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन के बढ़ते मामलों को देखते हुए। ये जानना कि जल्दी कैसे एक्शन लेना है, उतना ही जरूरी है जितना ये जानना कि अपने कार्ड का इस्तेमाल कैसे करना है। अगर आपका SBI क्रेडिट कार्ड खो जाता है, चोरी हो जाता है या आपको कोई अजीब एक्टिविटी दिखती है, तो उसे तुरंत ब्लॉक करना पैसे के नुकसान से बचने का सबसे अच्छा तरीका है। अच्छी बात ये है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच जाए बिना आपके क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक करने के लिए आसान ऑनलाइन ऑप्शन देता है।

SBI क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन कैसे ब्लॉक करें? चाहे आप अपने स्मार्टफोन, इंटरनेट बैंकिंग, या SBI के ऑफिशियल कार्ड पोर्टल का इस्तेमाल करना चाहें, बैंक ने इस प्रोसेस को सभी यूजर्स के लिए सिंपल और एक्सेसिबल बना दिया है। समय पर अपना कार्ड ब्लॉक करने से आगे के गैरजरूरी ट्रांजैक्शन रुक जाते हैं और आप कम से कम परेशानी के साथ रिप्लेसमेंट कार्ड के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि, कई यूजर्स को अभी भी इसमें शामिल सही स्टेप्स के बारे में पता नहीं होता है या वे इमरजेंसी में घबरा जाते हैं, जिससे कीमती समय बर्बाद होता है।