    SBI क्रेडिट कार्ड गुम जाए या चोरी हो जाए तो घबराएं नहीं, ऑनलाइन ऐसे करें ब्लॉक; जानें तरीका

    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 10:00 AM (IST)

    अगर आपका SBI क्रेडिट कार्ड गलती से खो जाए, चोरी हो जाए या किसी वजह से खराब हो जाए या फिर आपको किसी संदिग्ध एक्टिविटी दिखाई दे। तो कार्ड को तुरंत ब्लॉक ...और पढ़ें

    SBI क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक करने का तरीका यहां जानें। Photo- Gemini AI. 

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। आज की फास्ट डिजिटल दुनिया में, क्रेडिट कार्ड रोजाना के खर्च का एक जरूरी हिस्सा बन गए हैं। हालांकि, कार्ड चोरी, ऑनलाइन फ्रॉड और अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन के बढ़ते मामलों को देखते हुए। ये जानना कि जल्दी कैसे एक्शन लेना है, उतना ही जरूरी है जितना ये जानना कि अपने कार्ड का इस्तेमाल कैसे करना है। अगर आपका SBI क्रेडिट कार्ड खो जाता है, चोरी हो जाता है या आपको कोई अजीब एक्टिविटी दिखती है, तो उसे तुरंत ब्लॉक करना पैसे के नुकसान से बचने का सबसे अच्छा तरीका है। अच्छी बात ये है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच जाए बिना आपके क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक करने के लिए आसान ऑनलाइन ऑप्शन देता है।

    SBI क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन कैसे ब्लॉक करें?

    चाहे आप अपने स्मार्टफोन, इंटरनेट बैंकिंग, या SBI के ऑफिशियल कार्ड पोर्टल का इस्तेमाल करना चाहें, बैंक ने इस प्रोसेस को सभी यूजर्स के लिए सिंपल और एक्सेसिबल बना दिया है। समय पर अपना कार्ड ब्लॉक करने से आगे के गैरजरूरी ट्रांजैक्शन रुक जाते हैं और आप कम से कम परेशानी के साथ रिप्लेसमेंट कार्ड के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि, कई यूजर्स को अभी भी इसमें शामिल सही स्टेप्स के बारे में पता नहीं होता है या वे इमरजेंसी में घबरा जाते हैं, जिससे कीमती समय बर्बाद होता है।

    ऐसे में हम यहां आपको स्टेप-बाय-स्टेप गाइड के बारे में बताने जा रहे हैं। यहां आपको हम वेबसाइट के जरिए कार्ड ब्लॉक करने के तरीके बताने जा रहे हैं।

    SBI कार्ड वेबसाइट का इस्तेमाल करके SBI क्रेडिट कार्ड ब्लॉक करें?

    • सबसे पहले, अपने फोन या कंप्यूटर का इस्तेमाल करके ऑफिशियल SBI कार्ड वेबसाइट पर जाएं और आगे बढ़ने से पहले पक्का कर लें कि आप असली SBI कार्ड पेज पर हैं।
    • इसके बाद, अपना यूजरनेम या लॉगिन ID और पासवर्ड डालकर अपने SBI कार्ड नेट बैंकिंग अकाउंट में लॉग इन करें, फिर अपने डैशबोर्ड को एक्सेस करने के लिए लॉगिन बटन पर क्लिक करें।
    • लॉग इन करने के बाद, सर्विसेज टैब पर क्लिक करके या लेफ्ट साइड मेनू से रिक्वेस्ट ऑप्शन ढूंढकर services सेक्शन देखें।
    • वहां से, उपलब्ध सर्विस रिक्वेस्ट की लिस्ट में से Block Lost/Stolen Card पर क्लिक करके अपना कार्ड ब्लॉक करने का ऑप्शन चुनें।
    • अगर आपके पास एक से ज़्यादा SBI क्रेडिट कार्ड हैं, तो दिखाई गई लिस्ट में से वह खास कार्ड नंबर चुनकर ध्यान से सही कार्ड चुनें जिसे आप ब्लॉक करना चाहते हैं।
    • कार्ड चुनने के बाद, स्क्रीन पर सभी डिटेल्स देखकर कन्फर्म करें कि आप सही कार्ड ब्लॉक कर रहे हैं और फिर अपनी ब्लॉक रिक्वेस्ट करने के लिए Submit पर क्लिक करें।
    • ऐसा करने के बाद, एक कन्फर्मेशन मैसेज का इंतजार करें, जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल पर भेजा जाएगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपका कार्ड सक्सेसफुली ब्लॉक हो गया है।

    आखिर में, ध्यान रखें कि ब्लॉक किए गए कार्ड को दोबारा एक्टिवेट नहीं किया जा सकता है और SBI आपके रजिस्टर्ड पते पर ऑटोमैटिकली एक रिप्लेसमेंट कार्ड जारी कर देगा, जिसके लिए आमतौर पर लगभग 100 रुपये प्लस GST की फीस लगेगी। ध्यान रखें कि आपका कार्ड ब्लॉक करने से आपका पूरा क्रेडिट कार्ड अकाउंट बंद नहीं होता है। ये सिर्फ उस खास कार्ड नंबर को डीएक्टिवेट करता है जो ब्लॉक है और आपका अकाउंट एक्टिव रहता है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि ये काम SBI के YONO ऐप के जरिए भी किया जा सकता है।

