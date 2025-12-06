Language
    डिस्काउंट के नाम पर ठगती हैं ई-कॉमर्स कंपनियां, इन तरीकों से बचकर रहें

    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 05:55 PM (IST)

    ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स सेल के दौरान बड़े डिस्काउंट का वादा करती हैं। लेकिन, क्या ये असल में ग्राहकों को फायदा पहुंचाती हैं? शायद नहीं। हम यहां कुछ ...और पढ़ें

    सेल में डिस्काउंट के नाम पर लोगों से इस तरह ठगी की जाती है। 

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। आपके साथ भी कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपकी स्क्रीन पर, किसी प्रोडक्ट पर 70% की छूट दिखाई दे। पर बिल पर, ये कुछ और हो जाए। जैसे-जैसे भारत ब्लैक फ्राइडे-स्टाइल सेल और साल भर चलने वाले 'मेगा ऑफर्स' की ओर बढ़ रहा है, रेगुलेटर, साइबर-सिक्योरिटी फर्म और कंज्यूमर ग्रुप सभी एक ही समस्या की ओर इशारा कर रहे हैं: 'डिस्काउंट' का एक बड़ा हिस्सा या तो बढ़ी हुई MRP, चेकआउट पर छिपी हुई फीस, मैनिपुलेटिव डिजाइन, या कुछ मामलों में, टॉप ब्रांड्स की नकल करने वाली पूरी तरह से नकली वेबसाइटों पर बेस्ड होता है। आइए जानते हैं किन-किन तरीकों से ग्राहकों को भ्रम में डालकर एक तरह से ठगी की जाती है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अकेले इसी साल, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) ने बेबी प्रोडक्ट्स प्लेटफॉर्म फर्स्टक्राई पर गलत ड्रिप प्राइसिंग के लिए 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। सभी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को डार्क पैटर्न के लिए सेल्फ-ऑडिट करने का आदेश दिया है। 26 कंपनियों से सेल्फ-डिक्लेरेशन भी लिए हैं जो डार्क पैटर्न फ्री' होने का दावा कर रही हैं और शिकायतों का आना जारी है।

    हाल ही में साइबर-सिक्योरिटी फर्म CloudSEK ने 2,000 से ज़्यादा नकली हॉलिडे-थीम वाली सेल साइट्स को फ्लैग किया है, जिनमें से कई अमेजन या दूसरे ग्लोबल ब्रांड्स के तौर अपने आपको पेश कर रही थीं। इन्हें खास तौर पर ब्लैक फ्राइडे और फेस्टिव सीजन के ट्रैफिक का फायदा उठाने के लिए बनाया गया था।

    ये क्यों मायने रखता है?

    कंज्यूमर्स के लिए, ये भ्रम कोई पढ़ाई-लिखाई वाली बात नहीं है: इसका मतलब है 'डील्स' के लिए ज्यादा पेमेंट करना, ज्यादा फाइनल बिलों में फंसना, या कार्ड डिटेल्स चुराने वाली स्कैम साइट्स पर धकेला जाना।

    ईमानदार सेलर्स के लिए, नकली डिस्काउंट और डार्क पैटर्न कॉम्पिटिशन को बिगाड़ते हैं और कस्टमर्स को असली प्राइसिंग पर भरोसा न करने की ट्रेनिंग देते हैं।

    अभी क्यों?

    ये टाइमिंग कोई इत्तेफाक नहीं है। भारत की फेस्टिव सेल विंडो एग्रेसिव डिस्काउंटिंग और स्कैम ऑपरेशन्स के लिए पीक सीजन बन गया है। जून 2025 में, CCPA ने सभी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को डार्क पैटर्न की पहचान करने और उन्हें हटाने के लिए तीन महीने के अंदर सेल्फ-ऑडिट पूरा करने का आदेश दिया था। नवंबर तक, 26 बड़े प्लेयर्स ने लिखकर बताया कि उनके इंटरफेस अब साफ हैं। हालांकि, यूजर्स के शिकायतों से पता चलता है कि इकोसिस्टम अभी भी ठीक होने से बहुत दूर है।

    कैसे होती है ठगी?

    MRP गेम: फैंटेसी कीमतों पर डिस्काउंट

    ये सबसे पुरानी ट्रिक्स में से एक है, जिसे जल्दबाजी में पहचानना सबसे मुश्किल भी है: बढ़ी हुई MRP पर नकली डिस्काउंट। कई कंज्यूमर स्टडीज और मार्केट एनालिसिस ने इस पैटर्न को डॉक्यूमेंट किया है: किसी प्रोडक्ट की 'ओरिजिनल' MRP बढ़ा दी जाती है, एक चमकदार '40–70% OFF' स्टिकर लगा दिया जाता है, और सेलिंग प्राइस चुपचाप पहले जैसा हो जाता है, या कॉम्पिटिटर्स से भी ज्यादा हो जाता है।

    उदाहरण:

    प्री-सेल: एक गैजेट 799 रुपये में बिकता है।

    सेल वाला हफ्ता: MRP अचानक 1,999 रुपये 'स्पेशल प्राइस' 899 रुपये और बड़े अक्षरों में '55% OFF' लिखा दिखता है।

    ऑन पेपर आप 1,000 रुपये से ज्यादा बचा रहे हैं। असल में, आप पिछले महीने से ज्यादा दे रहे हैं।

    कंज्यूमर ग्रुप CUTS इंटरनेशनल ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बढ़ी हुई MRP और नकली डिस्काउंट को एक गंभीर चिंता बताया है, और कहा है कि इस तरह के तरीकों से बचत की गलत सोच बनती है और खरीदार गुमराह होते हैं।

    चेकआउट फ्रॉड: ड्रिप प्राइसिंग और छिपी हुई फीस

    अगर MRP गेम आपको बड़े काल्पनिक डिस्काउंट पर ले जाने के बारे में है, तो ड्रिप प्राइसिंग का मतलब है खरीदारी के लिए मन में पक्का करने के बाद चुपचाप आखिरी रकम बढ़ाना।

    सितंबर 2025 में, CCPA ने फर्स्टक्राई पर ठीक इसी बात के लिए 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया: प्लेटफॉर्म ने प्रोडक्ट्स को 'सभी टैक्स मिलाकर MRP' के तौर पर दिखाया, लेकिन फिर चेकआउट के समय GST जोड़ दिया। ऑर्डर में इसे 'ड्रिप प्राइसिंग' कहा गया, जो एक बैन डार्क पैटर्न है, और कहा गया कि इसने कंज्यूमर प्रोटेक्शन (ई-कॉमर्स) रूल्स के रूल 7(1)(e) का उल्लंघन किया है, जिसके तहत सभी चार्ज और टैक्स मिलाकर कुल कीमत पहले ही दिखानी होती है।

    यही तरीका 'कन्वीनियंस फीस', 'हैंडलिंग चार्ज', 'प्लेटफॉर्म फीस' और पैकेजिंग ऐड-ऑन के साथ भी दिखता है जो सिर्फ आखिरी स्टेप पर दिखाई देते हैं। सब मिलाकर, वे 'बहुत ज़्यादा डिस्काउंट' को मामूली डिस्काउंट में बदल देते हैं या बिल्कुल भी डिस्काउंट नहीं देते।

    डार्क पैटर्न: इंटरफेस आपको कैसे परेशान करता है?

    भारत उन पहले देशों में से एक है जिसने 'डार्क पैटर्न' की एक बास्केट को औपचारिक रूप से डिफाइन और बैन किया है, ये ऐसे मैनिपुलेटिव इंटरफेस डिज़ाइन हैं जो यूजर्स को ऐसी चॉइस करने पर मजबूर करते हैं जो उन्होंने साफ, न्यूट्रल जानकारी के साथ नहीं की होंगी।

    कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जारी डार्क पैटर्न की रोकथाम और रेगुलेशन के लिए गाइडलाइन्स, 2023 में ऐसे 13 पैटर्न लिस्ट किए गए हैं, जिनमें शामिल हैं:

    • गलत अर्जेंसी: नकली काउंटडाउन टाइमर या 'सिर्फ 2 बचे हैं' वाले दावे जो असली स्टॉक से मेल नहीं खाते।
    • बास्केट स्नीकिंग: बिना साफ सहमति के आपकी कार्ट में प्रोडक्ट या डोनेशन जोड़ना।
    • बेट एंड स्विच: एक ऑफर का वादा करके दूसरा देना।
    • ड्रिप प्राइसिंग: आखिरी स्टेप तक जरूरी फीस छिपाना।
    • सब्सक्रिप्शन ट्रैप और कन्फर्म शेमिंग, जो आपको सब्सक्राइब्ड रहने के लिए गिल्ट या ट्रिक महसूस कराते हैं।

    जून 2025 में, CCPA ने एक कदम और आगे बढ़कर एक एडवाइजरी जारी की जिसमें सभी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को तीन महीने के अंदर एक जरूरी सेल्फ-ऑडिट करने का आदेश दिया गया ताकि ऐसे पैटर्न की पहचान की जा सके और उन्हें हटाया जा सके, साथ ही चेतावनी दी गई कि नियम तोड़ने वाले पहले से ही जांच के दायरे में हैं।

    नवंबर तक, सरकार ने कहा कि 26 बड़े ई-कॉमर्स और क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, जिनमें बड़े मार्केटप्लेस और ट्रैवल और ग्रॉसरी प्लेयर्स शामिल हैं, ने सेल्फ-डिक्लेरेशन दिया था कि उनके इंटरफेस अब डार्क पैटर्न से फ्री हैं।

    लेकिन यहां भी एक दिक्कत है। MediaNama की RTI-बेस्ड रिपोर्टिंग से पता चलता है कि अब तक उन सेल्फ-ऑडिट फाइलिंग में से सिर्फ 18 ही पब्लिक की गई हैं, जिसमें कितनी डिटेल बताई गई है और दावों को कितनी सख्ती से वेरिफाई किया जा सकता है, इसमें गैप है।

    इसके साथ ही, इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन और दूसरे डिजिटल राइट्स ग्रुप्स का कहना है कि उन्हें छिपी हुई फीस, मैनिपुलेटिव कंसेंट फ्लो और कन्फ्यूजिंग लेआउट के बारे में शिकायतें मिलती रहती हैं, जो प्लेटफॉर्म के 'हम अब क्लीन हैं' दावों और ऑन-द-ग्राउंड यूजर एक्सपीरियंस के बीच साफ तनाव दिखाता है।

    स्कैम 'सेल' साइट्स: जब पूरी दुकान नकली हो

    CloudSEK की रिपोर्ट के मुताबिक, ब्लैक फ्राइडे से पहले 2,000 से ज्यादा हॉलिडे-थीम वाले नकली ऑनलाइन स्टोर मिले थे, जिनमें से कई Amazon और ग्लोबल ब्रांड की नकल करते हैं, जो मिलते-जुलते URL और .shop डोमेन का इस्तेमाल करते हैं।

    ये साइटें अक्सर:

    • पॉपुलर इलेक्ट्रॉनिक्स और फैशन पर 70–90% की छूट देती हैं।
    • एक जैसे टेम्प्लेट और फिशिंग किट का इस्तेमाल करती हैं।
    • नकली अर्जेंसी बैनर और लिमिटेड-टाइम ऑफर दिखाती हैं।
    • शेल पेमेंट पेज पर रीडायरेक्ट करती हैं जो कार्ड डिटेल्स, UPI ID या OTP कैप्चर करते हैं।

    ‘Buy’ पर क्लिक करने से पहले ग्राहक इन बातों का ध्यान रखें:

    प्री-सेल प्राइस ट्रैक करें:

    सेल से पहले प्रोडक्ट को कई साइट्स या प्राइस-ट्रैकर्स पर सर्च करें। अगर कोई '70% ऑफ' वाला प्रोडक्ट लगभग पिछले हफ्ते के प्राइस पर बिक रहा है, तो डिस्काउंट ज्यादातर दिखावा है।

    'MRP जिसमें सभी टैक्स शामिल हैं' + एक्स्ट्रा GST पर शक करें

    अगर साइट दावा करती है कि टैक्स शामिल हैं लेकिन चेकआउट पर GST जोड़ती है, तो इसे रेड फ्लैग समझें। भारत में FirstCry मामले में ड्रिप-प्राइसिंग का पहले से ही एक उदाहरण है।

    ‘80% तक की छूट’ पर बारीक अक्षरों में लिखी बातें देखें

    'तक' का मतलब अक्सर यह होता है कि कुछ ही SKU को इतनी बड़ी छूट मिलती है; बाकी पर मामूली डिस्काउंट मिलता है। सिर्फ बैनर क्लेम ही नहीं, बल्कि असली प्रोडक्ट पेज भी देखें।

    कार्ड डिटेल्स डालने से पहले URL चेक करें

    ब्लैक फ्राइडे-स्टाइल डील्स के लिए, ब्रांड URLs को मैनुअली टाइप करें या ऑफिशियल ऐप्स का इस्तेमाल करें। ऐड्स और फॉरवर्ड्स में अजीब डोमेन एंडिंग्स, गलत स्पेलिंग या लिंक-शॉर्टनर से सावधान रहें।

    अपने कार्ट में चुपके से आ रहे ऐड-ऑन्स पर नजर रखें

    पेमेंट करने से पहले, कार्ट में स्क्रॉल करके देखें कि कोई वारंटी, डोनेशन, एक्सेसरीज या 'सर्विसेज' ऑटो-टिक हुई हैं या नहीं।

    काउंटडाउन टाइमर को जल्दबाजी में न आने दें

    अगर घड़ी 'एक्सपायर' होने के बाद भी वही डील है या रीलोड करने पर फिर से दिखाई देती है, तो यह शायद गलत अर्जेंसी है, असली स्टॉक की स्थिति नहीं है।

    ऐसे पेमेंट ऑप्शन चुनें जिनमें रिसोर्स हो

    मजबूत डिस्प्यूट मैकेनिज्म वाले क्रेडिट कार्ड और UPI ऐप्स आपको अनजान अकाउंट्स में डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के मुकाबले फ्रॉड से लड़ने के लिए ज्यादा जगह देते हैं।

