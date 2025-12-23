Snapdragon 8 Gen 5 vs 8s Gen 4: क्वालकॉम का कौन-सा प्रोसेसर है दमदार और परफॉर्मेंस का मास्टर
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्वालकॉम ने नवंबर महीने में Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर लॉन्च किया था। इस चिपसेट ने अपने Oryon कोर से खूब सुर्खियां बटोरी थी। यह चिपसेट कंपनी के फ्लैगशिप Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिप का टोन डाउन वेरिएंट है, जिसमें फ्लैगशिप लेवल की परफॉर्मेंस ऑफर करने का दावा किया जाता है। इसके साथ ही कंपनी के पोर्टफोलियो में एक और फ्लैगशिप चिपसेट Snapdragon 8s Gen 4 है। यह Snapdragon 8-सीरीज का आखिरी चिपसेट है, जिसमें ARM कोर मिलते हैं। अगर आप नया स्मार्टफोन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं और इन दोनों चिपसेट को लेकर कन्फ्यूजन में हैं तो हम आपको डिटेल में इनकी परफॉर्मेंस के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
Snapdragon 8 Gen 5 vs 8s Gen 4: Benchmark स्कोर
|फीचर
|Snapdragon 8 Gen 5
|Snapdragon 8s Gen 4
|लॉन्च
|नवंबर 2025
|अप्रैल 2025
|प्रोसेस नोड (Process Node)
|TSMC 3nm (N3P)
|TSMC 4nm (N4P)
|CPU आर्किटेक्चर
|8-core Oryon (3rd gen)
|8-core Cortex (Kryo)
|CPU स्पीड
|2 x 3.8GHz (Oryon)
6 x 3.32GHz (Oryon)
|1 x 3.21GHz (X4)
3 x 3.0GHz (A720)
4 x 2.02-2.8GHz (A720)
|GPU
|Adreno 840 (Ray Tracing)
|Adreno 825 (Ray Tracing)
|NPU (AI)
|Hexagon NPU (Agentic AI Support)
|Hexagon NPU
|मेमोरी (RAM)
|LPDDR5x (4.8GHz)
|LPDDR5x (4.8GHz)
|स्टोरेज
|UFS 4.1
|UFS 4.0
|कैमरा (ISP)
|20-bit Spectra, 320MP Support, 4K/120fps
|18-bit Spectra, 320MP Support, 4K/60fps
|कनेक्टिविटी
|X80 5G Modem (10 Gbps Download)
|X75 5G Modem (4.2 Gbps Download)
|Wi-Fi & Bluetooth
|Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0
|Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0
Oryon कोर की वजह से Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट Geekbench में 8s Gen 4 चिप के मुकाबले बेहतर परफॉर्मेंस ऑफर करता है। GizmoChina के मुताबिक, सिंगल कोर में इसका स्कोर 2,837 पॉइंट्स रहा, जो 8s Gen 4 के मुकाबले 31% अधिक है। 8s Gen 4 ने गीकबेंच में 2,164 पॉइंट्स बनाए हैं। यह अंतर मल्टीकोर टेस्ट में भी देखने को मिला है। Snapdragon 8 Gen 5 का स्कोर 9,352 और 8s Gen 4 का स्कोर 6,931 पॉइंट्स रहा है।
Snapdragon 8 Gen 5 vs 8s Gen 4: AnTuTu स्कोर Snapdragon 8 Gen 5 ने AnTuTu में 3 मिलियन से ज्यादा का स्कोर किया है। 8s Gen 4 का AnTuTu स्कोर करीब 2.4 मिलियन था। दोनों की परफॉर्मेंस में करीब 25 प्रतिशत का अंतर है। इसके साथ ही 8 Gen 5 के CPU ने भी 32 प्रतिशत और GPU ने 22 प्रतिशत बेहतर परफॉर्मेंस ऑफर की है। ऐसे देखें तो Snapdragon 8 Gen 5 ने बेंचमार्क परफॉर्मेंस के मामले में 8s Gen 4 से बेहतर रिजल्ट दिखाए हैं।
Snapdragon 8 Gen 5 vs 8s Gen 4: क्या है अंतर
क्वालकॉम के नए 8 Gen 5 चिप में एडवांस 3nm (N3P) प्रोसेस नोड दिए गए हैं, जो TSMC के हैं। ये बेहतर परफॉर्मेंस और पावर एफिशिएंसी ऑफर करते हैं। 8s Gen 4 चिप में कंपनी ने TSMC के 4nm (N4P) नोड का इस्तेमाल किया है। इसके साथ ही Gen 5 चिप को Oryon कोर का फायदा भी मिला है। क्वालकॉम ने अपने टॉप फ्लैगशिप चिप Snapdragon 8 Elite Gen 5 में भी इन्हें ही यूज किया है।
Snapdragon 8 Gen 5 के ऑक्टा-कोर CPU में दो प्राइम कोर मिलते हैं, जिन्हें 3.8 GHz पर क्लॉक किया गया है। इसके साथ ही 6 परफॉर्मेंस कोर को 3.32 GHz पर क्लॉक किया गया है। बात करें 8s Gen 4 की तो इसमें एक प्राइम Cortex-X4 कोर मिलता है, जिसे 3.21 GHz की स्पीड पर क्लॉक किया गया है। इसके साथ ही 5 परफॉर्मेंस कोर के लिए Cortex-A720 कोर दिए हैं, जिसनमें से तीन की स्पीड 3.0 GHz और दो की स्पीड 2.8 GHz पर क्लॉक है। इसके साथ ही इसमें दो पावर-एफिशिएंट Cortex-A720 कोर मिलते हैं, जिनकी स्पीड 2.02 GHz पर क्लॉक है। 8 Gen 5 को बेहतर सीपीयू स्पीड के साथ-साथ Oryon कोर का भी फायदा मिलता है, जो इसे ज्यादा पावरफुल और पावर एशिएंट बनाते हैं।
Snapdragon के इन दोनों चिप में अलग-अलग GPU दिया गया है। 8 Gen 5 में कंपनी ने Adreno 840 GPU दिया है, जो स्मूद गेमिंग परफॉर्मेंस और बेहतर पावर एफिशिएंसी ऑफर करता है। वहीं, 8s Gen 4 चिप में Adreno 825 GPU मिलता है।
