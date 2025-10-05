Samsung Galaxy S25 Ultra खरीदें या iPhone 16 Pro है बेस्ट ऑप्शन? दूर करें कन्फ्यूजन

टेक्नोलॉजी डेस्क क्या आप 1 लाख रुपये के बजट में 5G फोन खरीदने की सोच रहे हैं और सैमसंग और iPhone में कंफ्यूज हैं? Samsung Galaxy S25 Ultra में 6.9 इंच QHD+ डायनामिक AMOLED डिस्प्ले और स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट है। iPhone 16 Pro में 6.3 इंच का सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले और A18 Pro Bionic चिपसेट है।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप काफी समय से 1 लाख रुपये के बजट में एक शानदार प्रीमियम 5G फोन खरीदने की सोच रहे हैं और सैमसंग और iPhone में कंफ्यूज हैं कि आपके लिए कौन-सा डिवाइस बेस्ट रहेगा? तो अब और परेशान न हों, आज हम आपकी इसी कंफ्यूजन को दूर करने जा रहे हैं। क्या 1 लाख रुपये से कम में सैमसंग का गैलेक्सी S25 अल्ट्रा खरीदना बेहतर होगा या फिर सेल में मिल रहा iPhone 16 Pro खरीदना बेहतर रहेगा? आइए आज सबसे पहले इन दोनों डिवाइस के फीचर्स जान लेते हैं और फिर बात करेंगे कि आपके लिए कौन-सा फोन बेस्ट है।

Samsung Galaxy S25 Ultra के फीचर्स सबसे पहले सैमसंग के इस फ्लैगशिप डिवाइस के फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको 6.9 इंच QHD+ डायनामिक AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो 120 हर्ट्ज तक के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। साथ ही डिवाइस में स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट दिया गया है, जो गेमिंग और मल्टी-टास्किंग के लिए परफेक्ट है। कैमरे के मामले में फोन काफी कमाल का लगता है, जहां 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा-वाइड और टेलीफोटो लेंस भी मिलता है। इसके साथ ही फोन में 5000mAh की दमदार बैटरी और वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी है।

iPhone 16 Pro के फीचर्स दूसरी तरफ iPhone 16 Pro में 6.3 इंच का सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले मिलता है, जो True Tone और ProMotion 120Hz सपोर्ट करता है। इस डिवाइस में Apple का पावरफुल A18 Pro Bionic चिपसेट है जो परफॉरमेंस में बेहतरीन है। कैमरा सेटअप में 48MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है जिसके साथ LiDAR स्कैनर भी है। डिवाइस लेटेस्ट iOS 26 ऑपरेटिंग सिस्टम, स्मूद मल्टीटास्किंग, फोटोग्राफी और सिक्योरिटी के मामले में तो काफी बेहतर है।

Samsung Galaxy S25 Ultra Vs iPhone 16 Pro: कीमत कीमत की बात करें तो Samsung Galaxy S25 Ultra अभी अमेजन की सेल में सिर्फ 99,400 रुपये में मिल रहा है जहां आपको 12GB RAM, 256GB स्टोरेज वैरिएंट मिलता है जबकि iPhone 16 Pro का भी 256GB स्टोरेज वाला वैरिएंट फ्लिपकार्ट की सेल में 99,999 रुपये में मिल रहा है।