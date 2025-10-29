लैपटॉप में क्यों होता है छोटा-सा ये लाल बटन, गारंटी है आपको भी नहीं पता होगा
क्या आपके लैपटॉप में कीबोर्ड के बीच एक लाल बटन है? यह TrackPoint, एक छोटा माउस है, जो Lenovo ThinkPad लैपटॉप में पाया जाता है। यह G, H और B कुंजियों के बीच स्थित होता है और दबाव के माध्यम से कर्सर को नियंत्रित करता है। प्रोग्रामर और लेखकों के लिए यह विशेष रूप से उपयोगी है, क्योंकि यह टाइपिंग की गति को बढ़ाता है। यह टचपैड की आवश्यकता को कम करता है।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आपके पास भी एक ऐसा लैपटॉप है जिसमें कीबोर्ड के बीचों-बीच एक छोटा लाल बटन लगा हुआ है? और इसे देख कर आपके मन में भी अक्सर ये सवाल जरूर आता होगा कि आखिर ये बटन किस काम आता है। जब इस बटन को हल्के से टच करते हैं या उंगली से स्लाइड करते हैं, तो स्क्रीन पर कर्सर अपने आप हिलने लगता है।
यह कोई सजावट नहीं बल्कि एक छोटा-सा माउस ही होता है, जिसे TrackPoint कहा जाता है। यह फीचर ज्यादातर Lenovo ThinkPad लैपटॉप में दिया गया होता है। अब सवाल ये है कि ये लाल बटन आखिर काम क्या करता है और इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। चलिए जानें...
क्या होता है TrackPoint?
दरअसल इस TrackPoint को Pointing Stick भी कहा जाता है। ये कीबोर्ड में अक्सर G, H और B कीज के बीच में लगा हुआ होता है। इस बटन का काम कर्सर को मूव करना है ठीक वैसे ही जैसे आप टचपैड या माउस से कर्सर को मूव करते हैं। फर्क सिर्फ इतना सा है कि इसे आपको मूव करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जिस दिशा में आप कर्सर ले जाना चाहते हैं, उस दिशा में हल्का प्रेस करना है।
ट्रैकपॉइंट कैसे करता है काम?
ये ट्रैकपॉइंट दबाव पर काम करता है यानी इसे अगर आप हल्का दबाते हैं, तो कर्सर धीरे-धीरे मूव करने लगता है जबकि थोड़ा ज्यादा दबाने पर कर्सर तेजी से मूव करता है। इसका मतलब है कि जितना दबाव ज्यादा, उतनी तेज कर्सर मूव करेगा। इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि आपको बार-बार टचपैड या माउस इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। TrackPoint खासतौर पर प्रोग्रामर, राइटर या एडिटर के लिए काफी यूजफुल हो सकता जो तेजी से टाइपिंग करते हैं।
