खरीदना है 15 हजार की रेंज में नया फोन? 12 दिसंबर को होगी Realme के इस नए फोन की सेल; जानें टॉप फीचर्स

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Realme P4x 5G भारत बीते दिनों लॉन्च हुआ है। अगर आप 15 हजार की रेंज में एक नया फोन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, तो आइए जानते हैं इसकी कीमत और फीचर्स। ये नया P सीरीज स्मार्टफोन तीन कलर ऑप्शन्स में आता है जिसमें 7,000mAh बैटरी और 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है। Realme P4x 5G MediaTek Dimensity 7400 Ultra चिपसेट पर रन करता है। आइए जानते हैं बाकी डिटेल।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Realme P4x 5G की कीमत Realme P4x 5G की भारत में कीमत बेस 6GB RAM + 128GB स्टोरेज मॉडल के लिए 15,499 रुपये रखी गई है। वहीं, 8GB+128GB और 8GB+256GB RAM और स्टोरेज मॉडल्स की कीमत क्रमश: 16,999 रुपये और 17,999 रुपये है। ये मैट सिल्वर, एलिगेंट पिंक और लेक ग्रीन कलर्स में उपलब्ध होगा।

लॉन्च ऑफर के तौर पर, Realme बेस RAM और स्टोरेज मॉडल को डिस्काउंटेड प्राइस 13,499 रुपये पर ऑफर करेगा। फोन की सेल 12 दिसंबर दोपहर 12 बजे IST से Flipkart और Realme के ऑनलाइन स्टोर पर शुरू होगी। Realme P4x 5G के फीचर्स डिस्प्ले Realme P4x 5G में 6.72-इंच फुल-HD (1,080x2,400 पिक्सल्स) LCD पैनल है जिसमें 144Hz तक रिफ्रेश रेट और 391ppi पिक्सल डेंसिटी है। डिस्प्ले को लेकर दावा है कि ये 1,000 nits पीक ब्राइटनेस तक डिलीवर करेगा।