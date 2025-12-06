खरीदना है 15 हजार की रेंज में नया फोन? 12 दिसंबर को होगी Realme के इस नए फोन की सेल; जानें टॉप फीचर्स
Realme P4x 5G भारत में बीते दिनों लॉन्च हुआ है। अगर आप एक बजट फोन की तलाश में है तो इस फोन के फीचर्स जरूर जान लें। इसकी सेल 12 दिसंबर से शुरू होने वाल ...और पढ़ें
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Realme P4x 5G भारत बीते दिनों लॉन्च हुआ है। अगर आप 15 हजार की रेंज में एक नया फोन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, तो आइए जानते हैं इसकी कीमत और फीचर्स। ये नया P सीरीज स्मार्टफोन तीन कलर ऑप्शन्स में आता है जिसमें 7,000mAh बैटरी और 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है। Realme P4x 5G MediaTek Dimensity 7400 Ultra चिपसेट पर रन करता है। आइए जानते हैं बाकी डिटेल।
Realme P4x 5G की कीमत
Realme P4x 5G की भारत में कीमत बेस 6GB RAM + 128GB स्टोरेज मॉडल के लिए 15,499 रुपये रखी गई है। वहीं, 8GB+128GB और 8GB+256GB RAM और स्टोरेज मॉडल्स की कीमत क्रमश: 16,999 रुपये और 17,999 रुपये है। ये मैट सिल्वर, एलिगेंट पिंक और लेक ग्रीन कलर्स में उपलब्ध होगा।
लॉन्च ऑफर के तौर पर, Realme बेस RAM और स्टोरेज मॉडल को डिस्काउंटेड प्राइस 13,499 रुपये पर ऑफर करेगा। फोन की सेल 12 दिसंबर दोपहर 12 बजे IST से Flipkart और Realme के ऑनलाइन स्टोर पर शुरू होगी।
Realme P4x 5G के फीचर्स
डिस्प्ले
Realme P4x 5G में 6.72-इंच फुल-HD (1,080x2,400 पिक्सल्स) LCD पैनल है जिसमें 144Hz तक रिफ्रेश रेट और 391ppi पिक्सल डेंसिटी है। डिस्प्ले को लेकर दावा है कि ये 1,000 nits पीक ब्राइटनेस तक डिलीवर करेगा।
परफॉर्मेंस
Realme P4x 5G में 6nm ऑक्टा कोर MediaTek Dimensity 7400 Ultra चिपसेट है। इसे 8GB तक RAM और 256GB तक स्टोरेज के साथ पेयर किया गया है। हैंडसेट 18GB तक वर्चुअल RAM भी ऑफर करेगा।
कैमरा
फोटोग्राफी के लिए हैंडसेट में डुअल रियर कैमरा यूनिट है, जिसमें 50-मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा और 2-मेगापिक्सल सेकंडरी सेंसर है। सेल्फी और वीडियो चैट्स के लिए इसमें 8-मेगापिक्सल फ्रंट-फेसिंग कैमरा है।
ड्यूरेबिलिटी
हैंडसेट में डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस के लिए IP64-रेटेड बिल्ड है। इसमें फ्रोजन क्राउन कूलिंग सिस्टम है जिसमें 5300mm sq वेपर चेंबर स्टील प्लेट और कॉपर-ग्रेफाइट कोटिंग के साथ है। इसमें 8.39mm थिकनेस और 208g वेट है।
कनेक्टिविटी
Realme P4x 5G में कनेक्टिविटी ऑप्शन्स में Bluetooth, 5G, BeiDou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, USB Type-C पोर्ट और Wi-Fi शामिल हैं। इसमें डुअल स्पीकर्स हैं। इसमें डुअल SIM (Nano+Nano) सपोर्ट है और ये Realme UI 6.0 पर रन करता है।
बैटरी
Realme P4x 5G में 7,000mAh बैटरी है जो 45W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। बैटरी बायपास चार्जिंग और रिवर्स वायर्ड चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है।
