Realme GT 7 Pro पर मिल रहा है बड़ा डिस्काउंट, मिलता है पावरफुल प्रोसेसर और 120W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट
Realme GT 7 Pro अब भारत में काफी सस्ता हो गया है। Flipkart पर इस फ्लैगशिप स्मार्टफोन पर 15,000 रुपये से ज्यादा का डिस्काउंट मिल रहा है। पहले 59,999 रुपये में लॉन्च हुआ ये फोन अब काफी कम कीमत में कीमत में उपलब्ध है। GT 8 Pro के लॉन्च से पहले Realme का ये स्मार्टफोन अपने फ्लैगशिप परफॉर्मेंस, 6,500 निट्स डिस्प्ले ब्राइटनेस और 120W फास्ट चार्जिंग के साथ बेहद शानदार डील साबित हो सकता है।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Realme GT 7 Pro भारत में अब और भी किफायती हो गया है, क्योंकि Flipkart ने इस फोन पर बड़ी कीमत कटौती की है। ये डिस्काउंट Realme GT 8 Pro के लॉन्च से ठीक पहले दिया गया है। पहले इसकी कीमत 59,999 रुपये थी, लेकिन अब काफी कम कीमत में मिल रहा है। इस कीमत पर ये स्मार्टफोन सेगमेंट के सबसे पावरफुल फ्लैगशिप स्मार्टफोन में से एक बन गया है। ये फोन 6,500 निट्स की पीक ब्राइटनेस, फ्लैगशिप-लेवल परफॉर्मेंस और अल्ट्रा-फास्ट चार्जिंग के साथ आता है।
अगर आप बिना ज्यादा खर्च किए एक हाई-एंड गेमिंग स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं, तो GT 7 Pro इस वक्त की सबसे बेहतरीन डील साबित हो सकती है।
Realme GT 7 Pro पर ये है डील
Realme GT 7 Pro का मार्स ऑरेंज 12GB रैम और 256GB स्टोरेज फिलहाल Flipkart पर 44,498 रुपये में उपलब्ध है। ऐसे में इसमें 15,501 रुपये का सीधा डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके अलावा, बायर्स कुछ बैंक ऑफर्स का भी फायदा यहां उठा सकते हैं । साथ ही, Flipkart पुराने स्मार्टफोन के बदले 33,300 रुपये तक का की छूट भी दे रहा है। हालांकि, ये एक्सचेंज वैल्यू आपके पुराने फोन के मॉडल और उसकी कंडीशन पर निर्भर करेगी।
Realme GT 7 Pro के स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स
Realme GT 7 Pro में 6.78-इंच FHD+ AMOLED डिस्प्ले है, जिसमें HDR10+, 120Hz रिफ्रेश रेट, Dolby Vision सपोर्ट और 6,500 निट्स पीक ब्राइटनेस मिलती है। ये स्मार्टफोन Snapdragon 8 Elite चिपसेट से लैस है।
फोटोग्राफी के लिए फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें 50MP प्राइमरी सेंसर, 50MP टेलीफोटो लेंस (3x ऑप्टिकल ज़ूम) और 8MP अल्ट्रावाइड कैमरा शामिल है। फ्रंट में 16MP सेल्फी कैमरा मौजूद है। इसके अलावा, फोन में 5,800mAh बैटरी दी गई है, जो 120W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।
