PM Kisan योजना के लिए जरूरी हुई फार्मर आईडी, आसान स्टेप्स में जानें ऑनलाइन कैसे बनाएं

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का बेनिफिट लेने के लिए अब फार्मर आईडी को अनिवार्य कर दिया गया है। केंद्र सरकार की एग्री स्टैक प्रोजेक्ट के तहत देशभर में किसानों की डिजिटल पहचान तैयार की जा रही है। जी हां, इसके बिना अब न सिर्फ पीएम किसान योजना की किस्त अटक सकती है, बल्कि किसानों को खाद, बीज, फसल बीमा और अन्य सरकारी स्कीम का लाभ लेने में भी मुश्किल आ सकती है।

कई इलाकों में अब किसानों की फार्मर आईडी बनाने का प्रोसेस भी तेज कर दिया गया है। सरकार का मकसद है कि किसानों का सही डेटा ऑनलाइन दर्ज हो, ताकि फर्जीवाड़े को रोका जा सके और किसी भी स्कीम का लाभ सीधे एलिजिबल किसानों को मिल सके। चलिए पहले जानें क्या है फार्मर आईडी और ये क्यों जरूरी है...

क्या है फार्मर आईडी और ये क्यों जरूरी? दरअसल फार्मर आईडी किसानों की एक डिजिटल आइडेंटिटी है, जिसमें उनकी जमीन, फसल, उर्वरक इस्तेमाल, पशुपालन और आय से जुड़ी जानकारी ऑनलाइन दर्ज रहेगी। इसके जरिए किसान पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ ले सकेंगे। खाद और सब्सिडी सही मात्रा में मिलेगी। साथ ही फसल बीमा में भी ट्रांसपेरेंसी आएगी। इस कार्ड से फर्जी किसान रजिस्ट्रेशन भी खत्म होगा।

फार्मर आईडी बनवाने के लिए जरूरी डाक्यूमेंट्स फार्मर आईडी बनवाने के लिए किसानों को शिविर या ऑनलाइन प्रोसेस में कुछ डाक्यूमेंट्स देने होंगे जिसमें आधार कार्ड, आधार से लिंक मोबाइल नंबर, जमीन से संबंधित विवरण और फैमिली आईडी या राशन कार्ड। इन दिनों सरकार के निर्देश पर पंचायत लेवल पर शिविर भी लगाए जा रहे हैं, जहां किसान सलाहकार, पंचायत सेवक, कृषि समन्वयक और राजस्व विभाग के अधिकारी मौजूद रहेंगे।