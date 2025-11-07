पासवर्ड हैक हुआ या नहीं कैसे करें चेक, अगर अकाउंट में सेंध हुई तो क्या करें?
डिजिटल दुनिया में पासवर्ड की सुरक्षा एक गंभीर चिंता है। अगर आपका पासवर्ड लीक हो गया है, तो गूगल पासवर्ड चेकअप और डार्क वेब रिपोर्ट जैसे टूल्स से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, आइक्लाउड कीचेन पासवर्ड मॉनिटरिंग जैसे टूल्स बेहद मददगार हैं। पासवर्ड लीक होने पर तुरंत बदलें, टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन चालू करें, और अपनी रिकवरी जानकारी को अपडेट रखें।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। डिजिटल दुनिया में कोई भी सुरक्षा पुख्ता नहीं है। बिना चेतावनी के आपका लॉग-इन क्रिडेंशियल गलत हाथों में जा सकता है, इससे निजी जानकारियों में सेंध लग सकती है। हालांकि, पासवर्ड लीक हुआ है तो इसे आसानी से जान सकते हैं। यहां हम आपको कुछ ऐसे ही उपयोगी टूल्स के बारे में डिटेल में जानकारी दे रहे हैं। इसके साथ ही इस आर्टिकल में यह भी बता रहे हैं कि अगर आपका पासवर्ड लीक हो गया है तो क्या करना चाहिए।
गूगल पासवर्ड चेकअप
क्रोम और एंड्रायड इकोसिस्टम में पासवर्ड के लीक होने की जानकारी इससे प्राप्त कर सकते हैं। पासवर्ड में सेंध, दोबारा प्रयोग होने या कमजोर पासवर्ड होने की दशा में यह जानकारी देता है। इसके लिए दाएं कोने में अपने प्रोफाइल सेक्शन में 'मैनेज योर गूगल अकाउंट' पर क्लिक करें। सिक्योरिटी सेक्शन में जाकर पासवर्ड की स्थिति, इससे कहां-कहां आपने लॉग-इन किया है, आदि जानकारी प्राप्त करें। पासवर्ड मैनेजर में जाकर पासवर्ड चेकअप कर सकते हैं।
गूगल वन डार्क वेब रिपोर्ट
अगर आपकी निजी जानकारियां ऑनलाइन स्पेस में पहले से मौजूद हैं तो इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह टूल डार्क वेब सोर्सेज को स्कैन कर क्रिडेंशियल की जानकारी जुटाता है। इसके लिए सिक्योरिटी सेक्शन में जाकर' डार्क वेब रिपोर्ट' पर क्लिक करें और इसे ऑन कर दें।
एपल के आइक्लाउड
कीचैन पासवर्ड मॉनिटरिंग से रियल टाइम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह आइओएस और मैकओएस पर काम करता है। कुछ थर्ड पार्टी टूल्स से भी पासवर्ड लीक के बारे में जान सकते हैं, जैसे https://haveibeenpwned.com/पर जाकर आपको केवल ईमेल टाइप करनी होगी, जिससे ईमेल के डेटा सेंध की जानकारी मिल जाएगी।
अगर अकाउंट में सेंध हुई तो क्या करें
- पासवर्ड बदल दें। नए और मजबूत पासवर्ड बनाएं। टू-फैक्टर आथेंटिकेशन को एनेबल करें।
- अकाउंट एक्टिविटी और हिस्ट्री को रिव्यू करें। एक ही पासवर्ड को सभी जगह प्रयोग करने से बचें।
- रिकवरी जानकारी को चेक करें। फोन नंबर और ईमेल को सही और सुरक्षित रखें।
- एक ही पासवर्ड बार-बार प्रयोग न करें। इसे बदलते रहें। पासवर्ड को थोड़ा जटिल बनाएं।
