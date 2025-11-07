पासवर्ड हैक हुआ या नहीं कैसे करें चेक, अगर अकाउंट में सेंध हुई तो क्या करें?

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। डिजिटल दुनिया में कोई भी सुरक्षा पुख्ता नहीं है। बिना चेतावनी के आपका लॉग-इन क्रिडेंशियल गलत हाथों में जा सकता है, इससे निजी जानकारियों में सेंध लग सकती है। हालांकि, पासवर्ड लीक हुआ है तो इसे आसानी से जान सकते हैं। यहां हम आपको कुछ ऐसे ही उपयोगी टूल्स के बारे में डिटेल में जानकारी दे रहे हैं। इसके साथ ही इस आर्टिकल में यह भी बता रहे हैं कि अगर आपका पासवर्ड लीक हो गया है तो क्या करना चाहिए।

गूगल पासवर्ड चेकअप क्रोम और एंड्रायड इकोसिस्टम में पासवर्ड के लीक होने की जानकारी इससे प्राप्त कर सकते हैं। पासवर्ड में सेंध, दोबारा प्रयोग होने या कमजोर पासवर्ड होने की दशा में यह जानकारी देता है। इसके लिए दाएं कोने में अपने प्रोफाइल सेक्शन में 'मैनेज योर गूगल अकाउंट' पर क्लिक करें। सिक्योरिटी सेक्शन में जाकर पासवर्ड की स्थिति, इससे कहां-कहां आपने लॉग-इन किया है, आदि जानकारी प्राप्त करें। पासवर्ड मैनेजर में जाकर पासवर्ड चेकअप कर सकते हैं।

गूगल वन डार्क वेब रिपोर्ट अगर आपकी निजी जानकारियां ऑनलाइन स्पेस में पहले से मौजूद हैं तो इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह टूल डार्क वेब सोर्सेज को स्कैन कर क्रिडेंशियल की जानकारी जुटाता है। इसके लिए सिक्योरिटी सेक्शन में जाकर' डार्क वेब रिपोर्ट' पर क्लिक करें और इसे ऑन कर दें।