क्या लैपटॉप को हमेशा चार्ज पर रखना सेफ है? जानें एक्सपर्ट्स का जवाब
आजकल लैपटॉप को चार्ज पर लगाकर रखना आम है, पर क्या ये सही है? स्टडी बताती हैं कि लिथियम-आयन बैटरी को ज़्यादा चार्ज पर रखने से उसकी लाइफ कम हो सकती है। एक्सपर्ट्स के अनुसार, नए लैपटॉप में स्मार्ट चार्जिंग सिस्टम होता है, जो ओवरचार्जिंग से बचाता है। बैटरी को समय-समय पर डिस्चार्ज करना ज़रूरी है। डेस्क पर काम करते समय चार्जिंग पर रखना ठीक है, पर लैपटॉप को ठंडा रखना चाहिए।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। आज बहुत से लोग लैपटॉप का इस्तेमाल करते टाइम इसे लगातार चार्जिंग पर लगाकर रखते हैं जो एक आम आदत बन चुकी है। कुछ लोग तो इसे इस्तेमाल न करने के दौरान भी चार्जिंग पर लगा कर छोड़ देते हैं। चाहे घर से काम कर रहे हों या कोई ऑनलाइन क्लास ले रहे हों बहुत से लोग अपने लैपटॉप को लगातार पावर से कनेक्ट करके रखते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या लैपटॉप को हमेशा प्लग इन रखना सेफ है या फिर यह आदत धीमे-धीमे बैटरी लाइफ को कम कर रही है?
हाल ही में एक पीयर-रिव्यूड स्टडी, जो Physical Chemistry Chemical Physics जर्नल में पब्लिश हुई है उसमें बताया गया है कि लिथियम-आयन बैटरी अगर लंबे टाइम तक हाई चार्ज लेवल पर लगी रहती है और हीट के कॉन्टैक्ट में होती है, तो उनकी लाइफ तेजी से कम हो सकती है। यानी आपकी चार्जिंग आदतें बैटरी पर काफी ज्यादा असर डाल सकती हैं।
क्या लैपटॉप को लगातार प्लग-इन रखना सेफ?
कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि आजकल जो एडवांस लैपटॉप आ रहे हैं उनके अंदर एक स्मार्ट चार्जिंग सिस्टम लगा होता है, जो बैटरी 100% होने के बाद चार्जिंग को रोक देता है। यही सिस्टम लैपटॉप को ओवरचार्जिंग से बचाता है। रेगुलर लैपटॉप को प्लग इन रखना बैटरी को तुरंत नुकसान नहीं पहुंचाता लेकिन आपको समय-समय पर बैटरी को थोड़ी देर डिस्चार्ज होने देना चाहिए। इससे लैपटॉप की बैटरी हेल्थ अच्छी होती है।
हालांकि एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि बैटरी को लंबे टाइम तक 100% चार्ज पर रखना उसकी लाइफ को धीरे-धीरे कम करता है। यह नुकसान पहले तो दिखाई नहीं देता पर कई महीनों बाद बैटरी हेल्थ ड्राप होने लगती है।
कब सेफ होता है लैपटॉप को लगातार चार्ज पर रखना?
अगर आप ज्यादातर टाइम डेस्क पर काम करते हैं, भारी सॉफ्टवेयर या वीडियो कॉल पर रहते हैं, तो चार्जिंग पर रखना बिल्कुल सही है। बस इस बात का ख्याल रखें कि लैपटॉप ठंडा रहे और वेंटिलेशन अच्छा हो।
- लैपटॉप को हमेशा फ्लैट और हार्ड सरफेस पर रखें।
- लैपटॉप यूज करते टाइम बैटरी कंजर्वेशन मोड को ऑन करें।
- कुछ टाइम बाद बैटरी को थोड़ा डिस्चार्ज होने दें।
