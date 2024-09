iPhone 16 Series में मिला है कैमरा कैप्चर बटन, कैसे करेगा काम; एपल इंटेलिजेंस के साथ मजेदार होगा इस्तेमाल

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। एपल ने 9 सितंबर को हुए इट्स ग्लोटाइम इवेंट (Apple Its Glowtime Event 2024) में अपने ग्राहकों के लिए नई आईफोन सीरीज iPhone 16 Series लॉन्च कर दी है। इस सीरीज में कुल चार मॉडल iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max को लाया गया है। iPhone 16 और iPhone 16 Plus में इस बार वर्टिकल कैमरा आइलैंड दिया गया है, जो इन मॉडल को पिछले मॉडल से लुक वाइज अलग बना देता है। इसके अलावा, दोनों ही मॉडल में इस बार iPhone 15 Pro मॉडल वाला एक्शन बटन भी दिया गया है। नए फोन नए कैमरा कंट्रोल बटन के साथ लाए गए हैं। ऐसे में बहुत से एपल यूजर्स के मन में यह सवाल जरूर होगा कि यह नया कैमरा कंट्रोल बटन काम कैसे करेगा। इस आर्टिकल इस नए बटन के काम करने के बारे में ही जानकारी दे रहे हैं-

iPhone 16 का कैमरा कंट्रोल बटन कैसे करेगा काम