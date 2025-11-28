तुरंत पानी गरम करने के लिए इंस्टेंट गीजर क्यों है सबसे बेहतर विकल्प, पावर रेटिंग से लेकर सेफ्टी वाल्व तक हर डिटेल

टेकनोलोजी डेस्क, नई दिल्ली। सर्दियों में चाहे सुबह नहाने के लिए हो या किचन में बर्तन धोने के लिए, गरम पानी बेहद जरुरी होता है। ऐसे समय में इंस्टेंट गीजर बेहद उपयोगी और स्मार्ट विकल्प साबित होता है, क्योंकि यह पानी को तुरंत गरम करता है और अच्छी बात यह है कि इसमें स्टोरेज का झंझट भी नहीं होता। इसकी कीमत भी स्टोरेज गीजर की तुलना में कम होती है और बिजली की खपत भी नियंत्रित रहती है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इंस्टेंट गीजर क्या है इंस्टेंट गीजर छोटा और काम्पैक्ट वाटर हीटर होता है, जो पानी को स्टोर नहीं करता, बल्कि बिजली से जुड़े हीटिंग एलिमेंट के जरिए पानी को तुरंत गरम करता है। जैसे ही आप नल या शावर को ऑन करते हैं, इसके भीतर से गुजरने वाला पानी तुरंत गरम होकर बाहर आता है। यह किचन और छोटे बाथरूम के लिए परफेक्ट है।

इंस्टेंट गीजर के महत्वपूर्ण फीचर्स पावर रेटिंग इंस्टेंट गीजर की पावर रेटिंग 3 किलोवाट से 6 किलोवाट तक होती है। पावर जितनी ज्यादा होगी, पानी उतनी तेजी से गरम होगा। 3 किलोवाट मॉडल किचन या बेसिक उपयोग के लिए पर्याप्त होते हैं, जबकि 4.5 किलोवाट या 6 किलोवाट मॉडल बाथरूम या हाई-फ्लो वाले शावर के लिए बेहतर होते हैं। सर्दियो में पानी अधिक ठंडा होने के कारण हाई पावर गीजर ज्यादा उपयोगी होता है।

प्रेशर रेटिंग: अगर आप हाई-राइज बिल्डिंग में रहते हैं, तो 8 बार प्रेशर रेटिंग वाला मॉडल लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे स्थानो पर पानी का दबाव अधिक होता है। लो-राइज बिल्डिंग या सामान्य घरो के लिए 6 बार पर्याप्त है। सही प्रेशर रेटिंग गीजर की लाइफ बढ़ाती है और सुरक्षा भी सुनिश्चित करती है।

हीटिंग एलिमेंट: कॉपर या ग्लास-कोटेड एलिमेंट इंस्टेंट गीजर में अच्छे माने जाते हैं। ये स्केलिंग को रोकते हैं, पानी को तेजी से गरम करते हैं और लंबे समय तक चलते हैं। आउटलेट व इनलेट पाइप की क्वॉलिटी: गीजर के साथ आने वाली पाइप और नोजल अच्छी क्वॉलिटी की होनी चाहिए। ब्रांडेड पाइप हीट-रेसिस्टेंट होती हैं। इंस्टेंट गीजर व स्टोरेज गीजर में अंतर इंस्टेंट गीजर छोटे, हल्के और बजट-फ्रेन्डली होते हैं। यह कम जगह वाले घरो या किचन के लिए बेहतर हैं। स्टोरेज गीजर बड़े परिवारो के लिए उपयुक्त होते हैं।

इंस्टेंट गीजर में एक ही आउटलेट होता है, इसलिए इसे एक नल या शावर के लिए ही उपयोग किया जा सकता है। वहीं स्टोरेज गीजर कई आउटलेट्स को गरम पानी दे सकते हैं, जिससे ये मल्टी-बातरूम घरो के लिए आदर्श हैं।

इंस्टेंट गीजर हाई पावर (3000 W / 4500W) एलिमेंट के साथ पानी को तुरंत गरम कर देते हैं, जबकि स्टोरेज गीजर को टैंक में पानी गरम करने में 8 –10 मिनट लग जाते हैं। इंस्टेंट गीजर के सेफ्टी फीचर्स ऑटो शट-ऑफ: यह फीचर गीजर को ओवरहीट होने से बचाता है। तापमान अधिक होने पर गीजर स्वतः बिजली काट देता है। इससे वायरिंग खराब होने, टैंक फटने या इलेक्ट्रिक दुर्घटना की संभावना कम होती है।

थर्मोस्टेट कंट्रोल: यह पानी के तापमान को सुरक्षित सीमा में बनाए रखता है। तापमान तय सीमा से ऊपर जाने पर थर्मोस्टेट तुरंत कट-ऑफ कर देता है। इससे स्काल्डिंग यानी त्वचा जलने का खतरा घटता है। एंटी-स्काल्डिंग: यह फीचर गीजर से निकलने वाले पानी का तापमान हमेशा सुरक्षित रखता है। इससे बच्चे, बुजुर्ग और संवेदनशील त्वचा वाले लोग अत्यधिक गरम पानी से सुरक्षित रहते हैं। कई एडवांस गीजर पानी को 45–50 डिग्री सेल्सियस के बीच बनाए रखते हैं, जो नहाने के लिए सुरक्षित माना जाता है।