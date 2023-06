अनजान नंबर से आ रहे WhatsApp कॉल को ऐसे कर सकते हैं साइलेंट, बस इन सिंपल स्टेप को करें फॉलो

How to Use Silence Unknown Callers on WhatsApp यदि आप अपने वॉट्सऐप कॉल पर अननोन नंबर से आने वाली कॉल को साइलेंट मोड पर रखना चाहते हैं तो यहां दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। इस फीचर को एनेबल करने के साथ अनजान नंबर से आने वाले कॉल्स ऑटो साइलेंट हो जाएंगी। आइए आपको स्टेप टू स्टेप गाइड बताते हैं। (फाइल फोटो-जागरण)