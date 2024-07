Mobile Data बचाने के लिए WhatsApp में फटाफट ऑन करें ये सेटिंग, नेट बचाने में काम आएगी ट्रिक

Settings>Storage And Data>Use Less Data For Calls

WhatsApp मीडिया डाउनलोडिंग बचाएं डेटा

वॉट्सऐप यूजर कई ग्रुप्स का हिस्सा होता है। ऐसे में कई बार फोन में डेटा की खपत मीडिय फाइल डाउनलोड होने के साथ खर्च होता है। इस तरह के ऑटो डाउनोल फाइल कई बार काम के भी नहीं होते हैं। डेटा की बचत के लिए इन फाइल को फोन में डाउनलोड होने से रोक सकते हैं। इसके लिए वॉट्सऐप पर Media Auto-Downloads सेटिंग को ऑफ रखना होगा। इस सेटिंग को ऐसे डिसेबल करें-

Settings>Storage And Data>Media Auto download>When Using Mobile Data