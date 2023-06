Featured story

अपनी आवाज में शेयर करें अपनों के साथ खुशी का हर खास पल, WhatsApp पर ऐसे लगाएं Voice Status

How To Record Voice For Whatsapp Status वॉट्सऐप पर यूजर्स को अब उनकी खुद की आवाज के साथ वॉइस स्टेटस शेयर करने की सुविधा मिलती है। वॉट्सऐप पर वॉयस स्टेटस लगाने का ही प्रॉसेस बता रहे हैं। (फोटो- जागरण)