बगैर मर्जी के कोई नहीं देख पाएगा आपकी इंस्टाग्राम स्टोरी, कमाल का है ये सीक्रेट फीचर

- ऊपर सर्च बार में ''हाइड स्टोरी एंड लाइव'' सर्च करें या आप नीचे स्क्रॉल करके सेटिंग एंड प्राइवेसी में इस ऑप्शन को तलाश सकते हैं।

- अब हाइड स्टोरी एंड लाइव पर टैप कर दें।

- यहां आपके सभी फॉलोअर और फॉलोइंग के सभी लोग आ जाएंगे।

- जिससे भी स्टोरी या लाइव हाइड करना है, उसके नाम पर क्लिक करें।

- इसके बाद राइट साइड में ऊपर डन कर दें। एक बार में स्टोरी कई लोगों से हाइड कर सकते हैं।

यह ट्रिक भी काम की

इसके अलावा नीचे एक ऑप्शन और मिलता है, जिसमें कई सेटिंग इनेबल कर सकते हैं। जैसे अगर आप चाहते हैं कि स्टोरी पर कौन रिप्लाई करे और कौन नहीं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए ''Who can see your content'' के नीचे ''How other can intrect with you'' ऑप्शन पर क्लिक होता है। जिसमें पहले नंबर पर मैसेज एंड स्टोरी रिप्लाई पर टैप करके- स्टोरी रिप्लाई पर टैप करना है।

इधर तीन ऑप्शन होंगे। पहला- हर कोई स्टोरी पर रिप्लाई कर पाए, दूसरा- जिसे आप फॉलो करते हैं वह रिप्लाई दे पाए और तीसरा- कोई भी स्टोरी पर रिप्लाई न कर पाए। आप अपने हिसाब से किसी भी ऑप्शन पर टैप करके सेटिंग इनेबल कर सकते हैं।

