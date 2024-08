Google Pay रखता है आपके हर ऑनलाइन लेन-देन का हिसाब, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री कर सकते हैं डिलीट

सबसे पहले फोन पर गूगल पे ऐप को ओपन करना होगा।

अब ऐप ओपन करने के बाद प्रोफाइल पर टैप करना होगा।

अब स्क्रॉल डाउन कर Settings पर टैप करना होगा।

अब Privacy & Security पर टैप करना होगा।

अब Data & Personalization पर टैप करना होगा।

यहां Google Account लिंक पर क्लिक करना होगा।

यहां क्रोम पर एक नया पेज ओपन हो जाएगा।

अब पेज पर स्क्रॉल डाउन कर हर ट्रांजैक्शन की डिटेल अलग से नजर आएगी।

अब जिस भी ट्रांजैक्शन को डिलीट करना चाहते हैं उसके आगे बने क्रॉस पर टैप करना होगा।

एक साथ कर सकते हैं एक्टिविटी डिलीट

अगर आप गूगल पे पर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को एक साथ क्लीन करना चाहते हैं तो Payments Transactions & Activity के नीचे डिलीट पर टैप कर सकते हैं। यहां आपको Last Hour, Last Day, All Time और कस्टम रेंज का ऑप्शन मिलेगा। कस्टम रेंज के साथ आप अपनी जरूरत और सुविधा के मुताबिक किसी स्पेसिफिक समय को लेकर हिस्ट्री डिलीट कर सकते हैं।

ध्यान दें, गूगल पे ऐप पर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री तभी डिलीट करें जब किसी खास जरूरत को ध्यान में रखते हुए इसे डिलीट करना चाह रहे हों। गूगल पे पर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आपके लिए एक सुविधा बनती है। इस हिस्ट्री के जरिए आप महीने भर के ट्रांजैक्शन को लेकर सटीक जानकारी पा सकते हैं। किस महीने कितने रुपये अकाउंट से गए और कितने रुपये आए को लेकर हिस्ट्री आपके काम आ सकती है।