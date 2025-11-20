Mental Health के लिए जरूरी Digital Detox; Android और iPhone में ये 4 सेटिंग्स तुरंत बदलें

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो सिर्फ 5 मिनट रील देखने के लिए फोन उठाते हैं और 2 घंटे से ज्यादा का समय बीत जाता है, और पता ही नहीं चलता? ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि आज ज्यादातर लोगों को स्मार्टफोन की लत लग चुकी हैं। आजकल लोग घंटों स्क्रीन पर बिता रहे हैं और स्मार्टफोन स्क्रॉल करते रहते हैं। बिना काम के घंटों कंटेंट देखने को Doomscrolling कहते हैं।

इस आदत के लिए Brain Rot टर्म को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने साल 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया था। अगर आप भी इस आदत से परेशान हैं तो हम आपको स्मार्टफोन की चार सेटिंग के बारे में जानकारी दे रहे हैं, जिससे आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं।

Grayscale Mode स्मार्टफोन की कलरफुल डिस्प्ले हमारे दिमाग में Dopamine लेवल को बढ़ा देती है। इससे हम बार-बार स्मार्टफोन चेक करने करने को मजबूर हो जाते हैं। अगर फोन की डिस्प्ले ब्लैक एंड व्हाइट हो जाए, तो इंस्टाग्राम और यूट्यूब एकदम बोरिंग लगने लगेगा। यहां हम आपको स्मार्टफोन में ग्रे स्केल मोड इनेबल करने का तरीका बता रहे हैं। स्क्रीन के ब्लैक एंड व्हाइट होने से आपके कंटेंट देखने का एक्सपीरियंस खराब होगा और स्क्रीन टाइम कम करने में मदद मिलेगी।



Android : Settings > Digital Wellbeing > Bedtime Mode > Grayscale जाएं और इसे ऑन करें।

iPhone : Settings > Accessibility > Display & Text Size > Color Filters > Grayscale इनेबल करें। Focus Mode ऑफिस का काम करने या पढ़ाई के दौरान फोन की एक नोटिफिकेशन आपका फोकस तोड़ देती है। ऐसे में काम में फोकस करने के लिए आजकल सभी फोन में 'फोकस मोड' मिलता है। यह मोड गैर-जरूरी और सेलेक्टेड ऐप्स की नोटिफिकेशन को पॉज कर देता है, जिससे ध्यान भटकने से राहत मिलती है।

Android : Quick Settings पैनल में Focus Mode पर टैप करें और उन ऐप्स को सेलेक्ट करें, जिनकी नोटिफिकेशन आप ऑफ करना चाहते हैं। iPhone : Settings > Focus में जाएं। यहां आप Work, Personal और Study जैसे प्रोफाइल बनाने का ऑप्शन मिलेगा। यहां आप उन ऐप्स की नोटिफिकेशन ब्लॉक कर सकते हैं। App Timers स्मार्टफोन का स्क्रीन टाइम कम करने के लिए एंड्रॉयड और आईफोन में कई ऐप्स में टाइमर सेट करने का ऑप्शन मिलता है। इसके साथ ही एंड्रॉयड और आईफोन में स्क्रीन टाइम सेटिंग के जरिए भी आप टाइमर लगा सकते हैं।

iPhone: Settings > Screen Time में जाकर आप डाउन टाइम और ऐप्स के लिए टाइम लिमिट सेट कर सकते हैं। Android: एंड्रॉयड में यूजर्स सेटिंग में स्क्रीन टाइम ऑप्शन में जाकर ऐप्स के लिए टाइम सेट कर सकते हैं। DND या ऐप नोटिफिकेशन बंद करें स्मार्टफोन में आने वाले ऐप्स नोटिफिकेशन को बंद करने या फिर डू-नॉट-डिस्टर्ब (DND) का यूज कर आप फोन के स्क्रीन टाइम को कट कर सकते हैं। इससे नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेंगे और फोन उठाने के बहाने कम हो जाएंगे।

स्मार्टफोन की होम स्क्रीन कस्टमाइज करके भी आप स्क्रीन टाइम कम कर सकते हैं। हमारी सलाह रहेगी कि आप होम स्क्रीन से सोशल मीडिया ऐप्स को हटा दें और वॉच-कैलेंडर के साथ-साथ स्क्रीन टाइम का विजेट लगा दें। इससे आप जब फोन देखेंगे आपको स्क्रीन टाइम की जानकारी मिलेगी। इससे फोन की आदत कम करने में कुछ मदद मिल सकती है।