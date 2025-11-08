आपका स्मार्ट TV नया हो या पुराना, इसे वायर्ड या वायरलेस तरीके से करें फोन से कनेक्ट; बन जाएगा मीडिया सेंटर

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। आपका Smart TV सिर्फ शो और मूवी देखने की स्क्रीन नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा वर्सेटाइल हब है जो स्मार्टफोन से कनेक्ट होने पर कई और काम कर सकता है। चाहे आपके पास नया स्मार्ट टीवी हो या पुराना मॉडल, अपने फोन को स्मार्ट टीवी से लिंक करने पर आप बड़ी स्क्रीन पर अलग-अलग कंटेंट देख सकते हैं। जैसे वीडियो देखना, मोबाइल गेम्स खेलना या परिवार और दोस्तों के साथ फोटो शेयर करना। इसे प्रेजेंटेशन कास्टिंग या अलग-अलग OTT प्लेटफॉर्म्स से स्ट्रीमिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अपने फोन को एक मीडिया सेंटर में बदलकर आप अलग-अलग स्ट्रीमिंग डिवाइस की जरूरत को कम कर सकते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आप अपने फोन को Smart TV से वायरलेस या केबल के जरिए कनेक्ट कर सकते हैं, ये आपके इस्तेमाल पर निर्भर करता है। वायर्ड कनेक्शन के लिए आपको अपने फोन के साथ कंपैटिबल HDMI एडॉप्टर की जरूरत होगी। वहीं, वायरलेस कनेक्शन के लिए आप Google Cast और AirPlay जैसी स्क्रीन मिररिंग फीचर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों तरीकों से आप अपने फोन की स्क्रीन को टीवी पर देख सकते हैं, जो वीडियो देखने, फोटो दिखाने या गेम खेलने के लिए बिल्कुल सही है।

एंड्रॉयड को स्मार्ट टीवी के साथ कैसे कनेक्ट करें? अपने Android फोन को वायरलेस तरीके से Smart TV से कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि दोनों डिवाइस एक ही Wi-Fi नेटवर्क पर हों। अपने फोन की स्क्रीन को नीचे की ओर स्वाइप करें और Quick Settings खोलें।

अब Smart View, Cast, या Screen Mirroring चुनें।

टीवी पर दिखाई देने वाले किसी भी कनेक्शन प्रॉम्प्ट को कन्फर्म करें। Chromecast के जरिए: YouTube या Netflix जैसे ऐप खोलें।

Cast आइकन पर टैप करें।

लिस्ट में से अपने टीवी को चुनें।

iPhone को स्मार्ट टीवी से ऐसे कनेक्ट करें: अगर आप AirPlay का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सुनिश्चित करें कि आपका iPhone और AirPlay कंपैटिबल Smart TV एक ही Wi-Fi नेटवर्क पर हों। Control Centre या किसी भी सपोर्टेड ऐप से AirPlay आइकन पर टैप करें।

अब लिस्ट में से अपने Apple TV, AirPlay सपोर्टेड Smart TV या Mac को चुनें ताकि आप स्ट्रीमिंग या स्क्रीन मिररिंग शुरू कर सकें। फोन को वायर्ड तरीके से स्मार्ट टीवी से कैसे कनेक्ट करें?