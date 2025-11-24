WhatsApp पर PNR और लाइव ट्रेन स्टेटस कैसे चेक करें, ऑनलाइन खाना भी कर सकते हैं ऑर्डर

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Indian Railways ने यात्रियों की सुविधा का बेहद ख्याल रखा है। यात्री अपने वॉट्सऐप से PNR स्टेटस और रियल टाइम ट्रेन लोकेशन की जानकारी पता कर सकते हैं। IRCTC ने यात्रियों की सुविधा के लिए वॉट्सऐप पर चैटबॉट तैयार करवाया है, जिससे वे ये सब जानकारी ट्रैक कर सकते हैं। यहां हम आपको वॉट्सऐप से पीएनआर और लाइव ट्रेन लोकेशन ट्रैक करने का तरीका बता रहे हैं।

WhatsApp चैटबॉट के जरिए यात्री PNR स्टेटस, लाइव ट्रेन स्टेटस, आने वाले स्टेशन और पिछले स्टेशन के साथ-साथ रेल यात्रा से जुड़ी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको वॉट्सऐप चैटबॉट में अपना 10 अंकों का पीएनआर नंबर डालना होगा। इसके बाद आपको चैटबॉट पूरी डिटेल शो कर देगा। इसके साथ ही लाइव ट्रेन स्टेटस के लिए पैसेंजर 139 हेल्पलाइन नंबर डायल कर सकते हैं।

WhatsApp पर PNR कैसे चेक करें? इंडियन रेलवे के PNR और लाइव ट्रेन स्टेटस की जानकारी WhatsApp पर प्राप्त करने के लिए यूजर्स को Railofy के WhatsApp चैटबॉट के नंबर +91-9881193322 को फोन में सेव करना होगा। इसके बाद आपको अपनी वॉट्सऐप ऐप के कॉन्टैक्ट लिस्ट को रिफ्रेश करनी है। इसके बाद आपको चैट स्क्रीन में Railofy को ओपन करना है और अपना 10-अंक वाला PNR नंबर डालना है।

Railofy चैटबॉट आपको पीएनआर से जुड़ी सभी डिटेल और ट्रेन से जुड़ी रियल टाइम जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। इसके साथ ही रेल यात्रा शुरू करने से पहले भी आप अपने पीएनआर नंबर से ट्रेन यात्रा से जुड़ी डिटेल्स शेयर कर सकते हैं।

ट्रेन में फूड ऑर्डर कैसे करें? IRCTC ने रेल यात्रियों के लिए ट्रेन यात्रा के दौरान फूड ऑर्डर करने के लिए भी ऐप उपलब्ध करवाई है। यात्री IRCTC की ऐप Zoop से ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर सकते हैं। इसके लिए आपको Zoop को वॉट्सऐप पर नंबर सेव करके चैटबॉट ओपन करना होगा। इस वॉट्सऐप चैटबॉट के लिए +91 7042062070 नंबर को फोन में सेव करना होगा।