काम की बात: जल्दी खत्म हो जाता है मोबाइल डाटा? यूसेज को ऐसे कर सकते हैं चेक, आसान है प्रोसेस

नई दिल्ली, टेक डेस्क। आजकल हमें ऑनलाइन काम करने से लेकर मूवी देखने तक, सबके लिए मोबाइल डेटा चाहिए होता है। कई यूजर्स की ये शिकायत होती है कि उनका डेटा बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। कई बार तो हम अपने स्मार्टफोन में उतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं जितना खर्च हमारा डेटा हो जाता है। हमारे फोन में कई ऐसे ऐप्स मुजूद होते हैं जो ज्यादा डेटा की खपत करते हैं। अगर आप एंड्रॉइड स्मार्टफोन या टैबलेट का यूज करते हैं तो आप भी डेटा खर्च को लेकर परेशान जरूर होंगे। हालांकि, कुछ तरीके हैं जिसकी मदद से आप ये चेक कर सकते हैं कि आपके डिवाइस का डेटा खर्च कहां हो रहा है। आइए आपको इसका तरीका बताते हैं। एंड्रॉइड डिवाइस ऐसे करें चेक अगर आपके पास कोई एंड्रॉइड फोन है या गूगल का पिक्सल फोन है तो आप डेटा खपत चेक करने के लिए निचे दी हुई स्टेप फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले अपने फोन कि सेटिंग में जाएं और Network and Internet मेन्यू ऑप्शन पर क्लिक करें। अब अपना सिम सेलेक्ट करें और Data Usage पर क्लिक करें। अब आप यहां अपने डेटा खपत को चेक कर सकते हैं। Samsung फोन में ऐसे करें चेक अगर आपके पास सैमसंग गैलेक्सी स्मार्टफोन या टैबलेट है तो आप निचे दी गई स्टेप को फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले अपने Samsung फोन की सेटिंग में जाएं और Connections पर क्लिक करें। अब आप Data Usage ऑप्शन पर क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको यहां डेटा खपत का चार्ट मिल जाएगा। यहां आपको डेटा यूसेज लिमिट, डेटा यूसेज वारनिंग लिमिट जैसी डिटेल देखने को मिलेगी। iPhone पर ऐसे करें चेक iPhone पर डेटा खर्च देखने के लिए सेटिंग में जाएं और Mobile Data पर क्लिक करें। यहां आप ये देख पाएंगे कि आपका डेटा कहां-कहां खर्च हो रहा है। यहां आपको iPhone पर इन्स्टॉल किये ऐप्स कि लिस्ट भी दिख जाएगी।

