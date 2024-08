Aadhaar के साथ कौन-सा मोबाइल नंबर है लिंक, नहीं आ रहा याद! चुटकियों में ऐसे करें पता

सबसे पहले भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। अब सबसे ऊपर टॉप बार में My Aadhaar पर क्लिक करना होगा। अब Aadhaar Services के ठीक नीचे Verify Email/Mobile Number पर क्लिक करना होगा। अब आधार नंबर, मोबाइल नंबर और कैप्चा एंटर कर सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा। अगर आपके द्वारा एंटर किया गया नंबर आधार से लिंक्ड हुआ तो स्क्रीन पर इसकी जानकारी नजर आएगी।

अलग-अलग मोबाइल नंबर के साथ कर सकते हैं चेक

UIDAI की ओर से The mobile number you have entered is already verified with our records मैसेज शो होगा। अगर आपके द्वारा एंटर किया गया नंबर आधार से लिंक्ड न हुआ तो The mobile number you have entered does not match with our records मैसेज नजर आएगा। इस तरह आप अपने पास मौजूद सारे मोौबाइल नंबर की डिटेल्स बारी-बारी से एंटर कर सकते हैं। जिस भी मोबाइल नंबर से आपका आधार लिंक होगा इसकी जानकारी आपको स्क्रीन पर मैसेज के जरिए तुरंत मिल जाएगी।