सोने की ज्वेलरी असली है या नकली इस मोबाइल ऐप से करें जांच, घर बैठे हो जाएगा काम
त्योहारों और शादियों के सीजन में सोने की ज्वेलरी की बिक्री बढ़ रही है लेकिन असली-नकली की चिंता भी है। BIS Care App से ग्राहक ज्वेलरी की शुद्धता जांच सकते हैं। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर मुफ्त में उपलब्ध है। ऐप से हॉलमार्क की जांच की जा सकती है और फर्जी हॉलमार्क की शिकायत भी दर्ज कराई जा सकती है।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। त्योहारों और शादियों का सीजर चल रहा है और देशभर में सोने की ज्वेलरी की बिक्री भी काफी तेजी से बढ़ रही है। लोग बड़ी एक्ससिटेमेंट से गोल्ड खरीद रहे हैं, लेकिन कई बार ये चिंता भी होने लगती है कि जो ज्वेलरी हम खरीद रहे हैं वो असली है भी या कोई नकली ज्वेलरी तो नहीं चिपका रहा। मार्केट में मिलावटी या फेक हॉलमार्क वाली ज्वेलरी के मामले भी सामने आ रहे हैं। हालांकि इस मामले में भी टेक्नोलॉजी आपकी मदद कर सकती है और आपकी इस चिंता को काफी हद तक दूर कर सकती है।
BIS Care App करें फ्री में डाउनलोड
जी हां, अब ग्राहक बीआईएस यानी Bureau of Indian Standards के एक मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करके ये आसानी से पता लगा सकते हैं कि उनकी खरीदी हुई ज्वेलरी शुद्ध सोने की है या उनके साथ कोई फ्रॉड हुआ है। इस जबरदस्त ऐप का नाम ‘BIS Care App’ है।
इसे आप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर दोनों से बिलकुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप से आप न सिर्फ ज्वेलरी की शुद्धता जांच सकते हैं, बल्कि अगर कोई फर्जी हॉलमार्क पाया जाए तो उसी ऐप से इसकी शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं।
- ज्वेलरी असली है या नकली मोबाइल ऐप से कैसे पता करें?
- इसके लिए सबसे पहले तो अपने मोबाइल में BIS Care App डाउनलोड कर लें।
- इसके बाद खरीदी गई ज्वेलरी पर हॉलमार्क का निशान ध्यान से देखें।
- अब असली ज्वेलरी पर बीआईएस का ट्रायंगुलर लोगो, कैरेट वैल्यू जैसे 22K या 18K और ज्वेलर का यूनिक कोड चेक करें।
- ऐप ओपन करें और Verify HUID यानी Hallmark Unique Identification वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करें।
- इसके बाद ज्वेलरी पर अंकित 6 डिजिट का कोड दर्ज करें या स्कैन करें।
- अब कुछ ही सेकंड में स्क्रीन पर ज्वेलरी की सारी डिटेल्स दिखाई देगी।
यहां आपको ज्वेलरी से जुडी सारी जानकारी जैसे वह किस ज्वेलर के नाम से हॉलमार्क की गई है, उसकी कैरेट वैल्यू और ऑथेंटिसिटी की कंडीशन क्या है। सबकुछ एक ही जगह दिखाई देगा। इस BIS Care App का इस्तेमाल करना बेहद आसान है।
इसके जरिए आप खुद को ठगी से बचा सकते हैं। खास बात यह है कि इस ऐप में दिखाई देने वाला डेटा सीधे बीआईएस के सर्वर से जुड़ा होता है, जिससे रिजल्ट पूरी तरह क्रेडिबल हो जाते हैं।
