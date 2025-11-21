Whatsapp के जरिए ऐसे बुक करें HP Gas का LPG सिलेंडर, जानें स्टेप-बाय-स्टेप तरीका

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। HP Gas अपने ग्राहकों को नया LPG सिलेंडर बुक करने या मौजूदा सिलेंडर को रिफिल कराने के लिए कई तरह के तरीके उपलब्ध कराता है। अगर आप घर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं या काम में व्यस्त हैं तो आप कंपनी की वेबसाइट, HP Pay मोबाइल ऐप, मिस्ड कॉल या WhatsApp के जरिए सिलेंडर बुक कर सकते हैं। हालांकि, आपके पास हमेशा ये ऑप्शन होता है कि आप नजदीकी HP Gas डिस्ट्रीब्यूटर पर जाकर ऑफलाइन भी बुकिंग कर लें। ऑनलाइन मेथड के लिए लिए सिर्फ इतना सुनिश्चित करना जरूरी है कि आपका मोबाइल नंबर HP Gas या डिस्ट्रीब्यूटर के साथ रजिस्टर्ड हो। आपको अलग-अलग तरीकों से HP Gas LPG सिलेंडर बुक करने का तरीका हम यहां बताने जा रहे हैं।