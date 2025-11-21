Whatsapp के जरिए ऐसे बुक करें HP Gas का LPG सिलेंडर, जानें स्टेप-बाय-स्टेप तरीका
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। HP Gas अपने ग्राहकों को नया LPG सिलेंडर बुक करने या मौजूदा सिलेंडर को रिफिल कराने के लिए कई तरह के तरीके उपलब्ध कराता है। अगर आप घर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं या काम में व्यस्त हैं तो आप कंपनी की वेबसाइट, HP Pay मोबाइल ऐप, मिस्ड कॉल या WhatsApp के जरिए सिलेंडर बुक कर सकते हैं। हालांकि, आपके पास हमेशा ये ऑप्शन होता है कि आप नजदीकी HP Gas डिस्ट्रीब्यूटर पर जाकर ऑफलाइन भी बुकिंग कर लें। ऑनलाइन मेथड के लिए लिए सिर्फ इतना सुनिश्चित करना जरूरी है कि आपका मोबाइल नंबर HP Gas या डिस्ट्रीब्यूटर के साथ रजिस्टर्ड हो। आपको अलग-अलग तरीकों से HP Gas LPG सिलेंडर बुक करने का तरीका हम यहां बताने जा रहे हैं।
HP Gas LPG सिलेंडर ऑनलाइन ऐसे करें बुक (Book HP Gas LPG Cylinder Online):
वेबसाइट के जरिए:
- myhpgas.in वेबसाइट पर जाएं और साइन इन करें।
- बुकिंग शुरू करने से पहले ये सुनिश्चित करें कि आपका मोबाइल नंबर कंपनी के साथ रजिस्टर्ड हो।
- अगर आप नए यूज़र हैं, तो स्क्रीन के ऊपर दाईं तरफ New User बटन पर क्लिक करके पहले अकाउंट बनाना होगा।
- साइन इन होने के बाद आपका डैशबोर्ड दिखाई देगा, जहां आपको नया HP Gas LPG सिलेंडर बुक करने या मौजूदा सिलेंडर को रिफिल कराने का ऑप्शन मिलेगा।
- अपनी पसंद के ऑप्शन पर क्लिक करें और स्क्रीन पर बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके प्रक्रिया पूरी करें।
मिस्ड कॉल के जरिए:
- फोन ऐप खोलें।
- अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 9493602222 पर मिस्ड कॉल दें।
- आपके फोन पर बुकिंग कन्फर्मेशन और एक पेमेंट लिंक भेज दिया जाएगा।
WhatsApp के जरिए:
- HP Gas का WhatsApp नंबर 9222201122 अपने फोन में सेव करें।
- WhatsApp खोलें और इस कॉन्टैक्ट को सर्च करें।
- अपने रजिस्टर्ड नंबर से 'Hi' मैसेज भेजकर चैटबॉट से बातचीत शुरू करें।
- रिफिल के लिए रिक्वेस्ट भेजें और प्रोसेस पूरा करें।
- आपको आपके रजिस्टर्ड फोन नंबर पर पेमेंट लिंक रिसीव होगा।
HP Pay Mobile App के जरिए:
- अगर आपने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है, तो अपने Android या iOS फोन में HP Pay ऐप डाउनलोड करें।
- रजिस्टर्ड फोन नंबर से लॉग इन करें।
- My HP मेन्यू में LPG पर क्लिक करें।
- HP Gas Booking पर टैप करें।
- बुकिंग पूरी करने के लिए ऐप में 'Make Payment' पर क्लिक करें।
