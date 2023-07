घर में लगा है सिक्योरिटी कैमरा तो इन बातों का रखें खास ख्याल, छोटी-सी लापरवाही और प्राइवेसी को बड़ा खतरा

Tips For Safety of Home Security Cameras घर में सिक्योरिटी के लिए कैमरा लगवाने जा रहे हैं तो ये आर्टिकल आपके लिए बेहद जरूरी हो जाती है। Home Security Cameras की सेफ्टी मायने रखती है। आपको यह समझने की जरूरत है कि घर के कैमरे में आपकी प्राइवेट जानकारियां भी कैद होती हैं ऐसे में कुछ लापरवाहियां आपके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है।

Home Security Cameras Safety Tips Do Not Make These Mistakes

HighLights घर की सिक्योरिटी के लिए लगाए गए कैमरे में आपका प्राइवेट डेटा होता है। घर में कैमरा लगाने जा रहे हैं तो डिफॉल्ट पासवर्ड का इस्तेमाल न करें। कैमरे की सेफ्टी के लिए फर्मवेयर को अपडेट करने में लापरवाही न बरतें।

नई दिल्ली, टेक डेस्क। घर की सुरक्षा को पक्की करने में ही कैमरा का इस्तेमाल काम में आता है, लेकिन क्या हो जब घर की सुरक्षा को पक्का करने वाला यही डिवाइस आपके लिए एक बड़ी मुसीबत की वजह बन जाए। घर की सिक्योरिटी से जुड़े इस डिवाइस में आपके घर के मेंबर्स और कई प्राइवेट मोमेंट की जानकारियां कैद हैं, ऐसे में क्या हो अगर घर के कैमरे का डेटा किसी गलत हाथ लग जाए। घर में सिक्योरिटी के लिए कैमरा लगवाया है या लगाने जा रहे हैं तो कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है- कैमरे का पासवर्ड कैमरे के पासवर्ड का स्ट्रॉन्ग होना बेहद जरूरी है। अगर आप डिफॉल्ट पासवर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तुरंत सेटिंग को बदल लें। डिफॉल्ट पासवर्ड का इस्तेमाल आपकी प्राइवेट जानकारियों को लीक कर सकता है। इसके अलावा, लंबे समय तक एक ही पासवर्ड का इस्तेमाल करना भी एक बड़ी मुसीबत को न्यौता दे सकता है। समय-समय पर कैमरे का पासवर्ड बदलना एक समझदारी वाला काम हो सकता है। कैमरे का फर्मवेयर कैमरे को रन करने के लिए फर्मवेयर मायने रखता है। इस सॉफ्टवेयर को अपडेट रखना बेहद जरूरी है। कैमरा की सिक्योरिटी के लिए जरूरी है कि सॉफ्टवेयर को लेकर सेफ्टी अपडेट का खास ख्याल रखा जाए। अगर आपके घर की सिक्योरिटी के लिए लगे कैमरे में ऑटो अपडेट सेटिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है तो मैन्युअली इस सेटिंग को अपडेट रखें। टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन घर के मेंबर ही कैमरा के डेटा का इस्तेमाल करें इसके लिए पासवर्ड की सिक्योरिटी ही काफी नहीं है। घर की प्राइवेसी से जुड़े इस डिवाइस के लिए टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूरी है। इस सिक्योरिटी फीचर की मदद से कैमरा के डेटा एक्सेस के लिए एक ओटीपी की जरूरत होगी। यह ओटीपी आपको आपके दूसरे डिवाइस पर मिलता है। इसके लिए Google Authenticator का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्राइवेट स्पेस घर की सिक्योरिटी के लिए कैमरा लगाने जा रहे हैं तो इस बात का खास ख्याल रखें कि इसे बाथरूम, बेडरूम और दूसरी प्राइवेस स्पेस वाली जगहों के पास न इन्स्टॉल करवाएं। ऐसा करने से घर के कैमरे में आपके प्राइवेट मोमेंट कैद हो सकते हैं। डेटा लीक होता है तो आपके लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो सकता है।

Edited By: Shivani Kotnala