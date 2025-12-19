सर्दियों के लिए बेस्ट हैं हीटर वाले एयर प्यूरीफायर, साफ हवा के साथ कमरा भी रहेगा गर्म
खराब एयर क्वालिटी और बढ़ती ठंड के बीच हीटर वाले एयर प्यूरीफायर आपके घर के लिए एक बेहतरीन डिवाइस है। यह डिवाइस फिल्टर से हवा को साफ करता है और हीटर से ...और पढ़ें
स्मार्ट व्यू- पूरी खबर, कम शब्दों में
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। खराब एयर क्वालिटी और बढ़ती ठंड के बीच एयर प्यूरीफायर विथ हीटर आपके घर के लिए बेस्ट टू-इन-वन डिवाइस हो सकता है। यह डिवाइस अपने फिल्टर की मदद से घर के अंदर की हवा को साफ करता है। इसके साथ ही इसमें हीटर फैन भी दिया जाता है, जिससे कमरे में गर्माहट भी बनी रही रहती है। बिना हीटर वाले एयर प्यूरीफायर से ठंडी हवा निकलती है, जो सर्दी के इस मौसम में कमरे को और भी ठंडा कर देता है।
सर्दियों में साफ हवा के साथ रूम को गर्म रखने वाले एयर प्यूरीफायर भी मार्केट में मौजूद हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे ही एयर प्यूरीफायर के बारे में जानकारी दे रहे हैं, जिनमें एयर फिल्टर के साथ-साथ हीटर की सुविधा भी मिलती है।
एयर प्यूरीफायर में क्यों जरूरी है हीटर
उत्तर भारत में हवा की गुणवत्ता सर्दियों में ही बेहद गंभीर स्थिति पर पहुंचता है। एयर प्यूरीफायर में फिल्टर के साथ फैन लगा होता है जो हवा को खींचता है और बाहर फेंकता है। सर्दियों के मौसम में यह हवा और भी ठंडी लगती है। इससे कमरे का तापमान और कम हो जाता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एयर प्यूरीफायर में हीटर भी मिल रहा है। इससे यूजर्स को सर्दियों में इसे यूज करना आसान हो जाता है।
यह हवा को साफ करने के साथ-साथ कमरे को गर्म रखने में मददगार होता है। हमारी सलाह रहेगी कि जब आप हीटर के साथ इसे यूज कर रहे हैं तो कमरे को एकदम बंद न रखें। हल्का सा दरवाजा या खिड़की खुली रखें। इससे कमरे में ऑक्सीजन लेवल कम नहीं होगा।
हीटर वाले एयरप्यूरीफायर की खूबियां
सर्दियों में खराब एयर और रूम को गर्म करने वाला यह प्यूरीफायर बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। आज कल मार्केट में Dyson से लेकरEnvion जैसे ब्रांड के एयरप्यूरीफायर मैजूद हैं, जिनमें HEPA और कार्बन जैसे फिल्टर दिए जाते हैं। ये हवा की गुणवत्ता बेस्ट कैटगरी में लेकर जाते हैं। हीटर के साथ-साथ मार्केट में ह्यूमिडिफायर वाले फिल्टर भी मौजूद हैं, जो कमरे में नमी बनाए रखते हैं। यानी ये ऐसे एयर प्यूरीफायर हैं, जिन्हें हर मौसम में यूज किया जा सकता है।
एयर प्यूरीफायर खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
हेपा फिल्टर: यह हवा में मौजूद धूल और एलर्जी पैदा करने वाले छोटे-छोटे कणों को फिल्टर करता है, जिससे हवा की क्वालिटी सुधर जाती है।
कार्बन फिल्टर: यह हवा से गंधा, धुआं और दूसरे हानिकारक गैसों को फिल्टर करता है।
साइलेंट फैन: एयर प्यूरीफायर में साइलेंट फैन होना बेहद जरूरी है। ताकि इसके ऑन रहने पर शोर कम हो और यूजर परेशान न हो।
एनर्जी इफिशिएंसी: एनर्जी इफिशिएंसी चेक करना किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को खरीदने से पहले सबसे जरूरी है। इससे आप बिजली के खर्च को कम कर सकते हैं।
मेंटेनेंस: एयर प्यूरीफायर खरीदने से पहले यह जरूर चेक कर लें कि इसका फिल्टर कब और कितनी बार बदलने की जरूरत होती है। इसके साथ ही यह प्रोसेस कितना आसान है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।