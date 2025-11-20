iPhone की स्टोरेज खाली करने में मदद करेगा ये कमाल का फीचर, एक क्लिक में हो जाएगा काम  

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आपके iPhone में भी थोड़े से फोटो-वीडियो रिकॉर्ड करते ही Storage Almost Full वाला मैसेज शो होने लगता है, तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जी हां, iOS में मौजूद एक जबरदस्त फीचर आपकी फोटो और वीडियो को खुद स्कैन करके बताएगा कि कहां-कहां फालतू स्पेस भरा हुआ है।

खास बात यह है कि ये फीचर आपको फोन की सेटिंग के अंदर ही मिल जाएगा। इस फीचर का नाम Review Your Photos and Videos है जो आपको सिर्फ कुछ टैप में काफी स्टोरेज खाली करने की सुविधा देता है।

क्या है Review Your Photos and Videos फीचर? दरअसल ये Review Your Photos and Videos फीचर फोटोज और iPhone स्टोरेज रेकमेंडेशन के जरिए आपकी लाइब्रेरी स्कैन करता है और से पहले तो बहुत बड़ी साइज वाले वीडियो, डुप्लीकेट या मिलती-जुलती फोटो, पुराने स्क्रीनशॉट या फिर कम क्वालिटी या बेकार शॉट्स को एक स्क्रीन पर लिस्ट करके शो करता है, ताकि आप वहीं से सेलेक्ट करके उसे एक क्लिक में डिलीट कर सकें। आइये जानें इस फीचर का इस्तेमाल कैसे करें...

कैसे करें इस फीचर का इस्तेमाल? सबसे पहले तो फोन का सेटिंग्स ऐप ओपन करें।

यहां से अब General > iPhone Storage पर जाएं।

ऊपर की तरफ Recommendations सेक्शन में आपको Review Photos and Videos जैसा ऑप्शन दिखेगा।

इस पर टैप करते ही बड़े-बड़े वीडियो और फोटो की लिस्ट सामने आ जाएगी।

अब अगर आपको इन फोटो या वीडियो की जरूरत नहीं है तो उन्हें सेलेक्ट करके एक क्लिक में डिलीट कर दें।