Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Flipkart Sale में नहीं मिला सस्ता iPhone 16 Pro? तो भारी डिस्काउंट पर यहां से खरीदें

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 11:16 AM (IST)

    फ्लिपकार्ट पर बिग बिलियन डेज सेल में आईफोन पर भारी छूट मिल रही है लेकिन iPhone 16 प्रो जल्दी ही सोल्ड आउट हो गया। अगर आप फ्लिपकार्ट सेल में इसे नहीं खरीद पाए तो विजय सेल्स की वेबसाइट पर बैंक ऑफर्स के साथ यह फोन अभी भी कम कीमत पर उपलब्ध है।

    prefferd source google
    Hero Image
    Flipkart Sale में नहीं मिला सस्ता iPhone 16 Pro? तो भारी डिस्काउंट पर यहां से खरीदें

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। फ्लिपकार्ट पर आज से बिग बिलियन डेज सेल शुरू हो गई है। साल की इस सबसे बड़ी सेल में सबसे शानदार डील्स स्मार्टफोन्स पर देखने को मिल रही हैं। वहीं इस बार तो आईफोन पर ऐसे ऐसे ऑफर्स देखने को मिल रहे हैं जो पहले कभी नहीं मिले। सिर्फ नॉन प्रो मॉडल ही नहीं इस बार तो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म प्रो मॉडल भी 1 लाख रुपये से कम में खरीदने का मौका दे रहे हैं जिनकी कीमत 1 लाख 20 हजार रुपये तक होती है। हालांकि सेल के दौरान डिवाइस काफी जल्दी Sold Out हो जाता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ऐसे में अगर आपने भी फ्लिपकार्ट सेल की iPhone 16 Pro मॉडल की डील को मिस कर दिया है जहां डिवाइस 69,999 में मिल रहा था तो आप कुछ अन्य प्लेटफॉर्म के जरिए भी इस डिवाइस को सस्ते में खरीद सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको बैंक कार्ड ऑफर्स को अप्लाई करना होगा तभी आप इस डिवाइस को सस्ते में खरीद सकेंगे। वहीं आज हम आपको बताएंगे कि अगर सेल में आपको iPhone 16 प्रो नहीं मिला तो आप कहां से इसे और सस्ते में खरीद सकते हैं...

    iPhone 16 Pro कहां से खरीदें सस्ते में

    अगर आप फ्लिपकार्ट सेल में iPhone 16 Pro सस्ते में नहीं खरीद पाए तो आप इस डिवाइस को विजय सेल्स की ऑफिशियल वेबसाइट से भी सस्ते में खरीद सकते हैं। जहां बैंक ऑफर्स के साथ फोन काफी सस्ते में मिल रहा है। यहां से आप इस डिवाइस को अभी सिर्फ 1,03,490 रुपये में खरीद सकते हैं लेकिन बैंक ऑफर्स के साथ आप फोन पर 7500 रुपये तक का डिस्काउंट ले सकते हैं।

    HSBC Bank Credit Card EMI ऑप्शन के साथ आप फोन पर 7500 रुपये तक का डिस्काउंट ले सकते हैं जिसके बाद डिवाइस की कीमत सिर्फ 95,990 रुपये में खरीद सकते हैं जो इसे एक शानदार डील बना देता है। HDFC Bank Credit/Debit Card EMI ऑप्शन के साथ आप डिवाइस पर 4500

    रुपये तक का डिस्काउंट ले सकते हैं जबकि American Express Card EMI ऑप्शन के साथ भी 6500 रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है। इसके अलावा कुछ अन्य बैंक कार्ड्स पर भी शानदार डिस्काउंट देखने को मिल रहा है।

    iPhone 16 Pro के कुछ खास फीचर्स

    एपल के इस शानदार आईफोन में आपको 6.3 इंच का Super Retina XDR डिस्प्ले देखने को मिलता है जिसके साथ 120Hz का रिफ्रेश रेट सपोर्ट भी मिलता है। डिवाइस ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप ऑफर करता है जिसमें 48MP + 48MP + 12MP का रियर और 12MP का फ्रंट कैमरा है। डिवाइस को पावर देने के लिए इसमें A18 Pro चिपसेट मिल रहा है।

    यह भी पढ़ें- Flipkart सेल में iPhone 16 Pro खरीदें या iPhone 17 बेहतर ऑप्शन? दूर करें कन्फ्यूजन