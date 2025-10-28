Language
    क्या है एलन मस्क का Grokipedia? जिसने लॉन्च होते ही इंटरनेट पर मचाई हलचल!

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 11:07 AM (IST)

    एलन मस्क ने Grokipedia नामक एक नया AI-आधारित ऑनलाइन इनसाइक्लोपीडिया लॉन्च किया है, जिसे Wikipedia के बेहतर विकल्प के रूप में पेश किया गया है। यह सर्च इंजन की तरह काम करता है, जहां उपयोगकर्ता किसी विषय पर जानकारी खोज सकते हैं। हालांकि, Grokipedia पर उपलब्ध अधिकांश सामग्री Wikipedia से ली गई है। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या Grokipedia भविष्य में Wikipedia को टक्कर दे पाएगा।

    क्या है एलन मस्क का Grokipedia? जिसने लॉन्च होते ही इंटरनेट पर मचाई हलचल! 


    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। टेक अरबपति एलन मस्क एक बार फिर चर्चा में हैं क्योंकि उन्होंने अपने एक और प्रोजेक्ट Grokipedia को ऑफिशियल तौर पर लॉन्च कर दिया है। मंगलवार तड़के यह AI-बेस्ड ऑनलाइन इनसाइक्लोपीडिया लाइव हुआ है। हालांकि शुरुआती कुछ घंटों के बाद ही वेबसाइट क्रैश भी हो गई थी। हालांकि अभी आप इस ऑल न्यू Grokipedia का इस्तेमाल कर सकते हैं जो काफी तेजी से पॉपुलर हो रहा है। चलिए पहले जानते हैं कि आखिर ये Grokipedia क्या है...

    क्या है एलन मस्क का Grokipedia?

    दरअसल Grokipedia को मस्क ने Wikipedia के 'बेहतर विकल्प' के तौर पर पेश किया है, लेकिन ये प्लेटफॉर्म ChatGPT, Gemini या मस्क के ही Grok चैटबॉट से भी अलग तरीके से वर्क करता है। यह नॉर्मल बातचीत वाले चैट इंटरफेस की जगह सर्च इंजन की तरह काम करता है। यहां यूजर्स को सिर्फ किसी टॉपिक का नाम टाइप करना है जैसे अगर आप Paris टाइप करता है तो आपको उस जगह के बारे में सबकुछ पता चल जाएगा।

    Grokipedia कैसे करें इस्तेमाल?

    यूजर्स सीधे Grokipedia.com पर जाकर किसी भी टॉपिक पर जानकारी सर्च कर सकते हैं। हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक, कई आर्टिकल्स के नीचे यह नोट भी लिखा दिखाई दे रहा है कि 'The content is adapted from Wikipedia, licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License.' इसका मतलब है कि Grokipedia पर मिलने वाला काफी सारा कंटेंट अभी भी Wikipedia से लिया गया है।

    Wikipedia को टक्कर दे पाएगा Grokipedia?

    Wikimedia Foundation की प्रवक्ता लॉरेन डिकिन्सन ने मीडिया से बातचीत में बताया है कि यह साफ है कि Grokipedia को भी Wikipedia के अस्तित्व की जरूरत है। Wikipedia की नॉन-प्रॉफिट और Ad-Free पॉलिसी ही उसे पिछले दो दशकों से एक भरोसेमंद स्रोत बनाए हुए है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि Grokipedia फ्यूचर में क्या वाकई Wikipedia को टक्कर दे सकता है या फिर सिर्फ उसका AI-Powered वर्जन बनकर रह जाएगा।

