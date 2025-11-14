DigiLocker: आधार, पैन कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट्स फोन में ऐसे करें स्टोर; इमरजेंसी में आएंगे काम

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। DigiLocker एक सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को आधिकारिक दस्तावेजों को ऑनलाइन स्टोर और एक्सेस करने देता है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (MeitY) द्वारा Digital India पहल के तहत बनाया गई ये सर्विस सभी दस्तावेजों की फिजिकल कॉपी साथ रखने की झंझट को खत्म करता है। ये आपकी Aadhaar संख्या का इस्तेमाल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए करता है और सरकार द्वारा जारी दस्तावेजों के डिजिटल वर्जन को सुरक्षित रूप से स्टोर और एक्सेस करने की सुविधा देता है, जिससे इस्तेमाल में आसानी होती है। डिजिटल कॉपीज फिजिकल डॉक्यूमेंट जितनी ही कानूनी रूप से मान्य हैं और इंडियन रेलवे और ट्रैफिक पुलिस जैसे विभाग इन्हें स्वीकार करते हैं।

DigiLocker में ऐसे सेव करें डिजिटल डॉक्यूमेंट यूजर्स DigiLocker ऐप का इस्तेमाल कर अपने Aadhaar, PAN और दूसरे आधिकारिक डॉक्यूमेंट्स को अपने फोन पर सुरक्षित रूप से स्टोर कर सकते हैं। DigiLocker का इस्तेमाल करके अपने डॉक्यूमेंट्स को रिसीव या अपलोड करने का स्टेप-बाय-स्टेप तरीका जानें। अपने Android (Google Play) या iOS (App Store) स्मार्टफोन पर DigiLocker ऐप डाउनलोड करें।

पसंदीदा भाषा चुनें।

अपने क्रेडेंशियल्स से साइन इन करें। नए यूजर्स Aadhaar से लिंक मोबाइल नंबर के जरिए रजिस्टर कर सकते हैं और OTP प्राप्त कर सकते हैं।

अपने Aadhaar नंबर दर्ज करके उसे DigiLocker से वेरीफाई और लिंक करें।

6-अंकों का सिक्योरिटी PIN सेट करें।

Issued Documents सेक्शन में जाएं।

जारी करने वाले विभाग का चयन करें, जैसे Aadhaar के लिए UIDAI, PAN के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।

Aadhaar या PAN नंबर और जन्मतिथि जैसी बेसिक जानकारी दर्ज करके दस्तावेज़ Fetch करें।

DigiLocker आपके दस्तावेजों को सरकारी डेटाबेस से Fetch कर लेगा।

डॉक्यूमेंट्स Issued Documents में सेव हो जाएंगे।

आप दूसरे डॉक्यूमेंट्स, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस या बर्थ सर्टिफिकेट, को Search बार में टर्म एंटर करके एड कर सकते हैं। आइए DigiLocker ऐप में ड्राइविंग लाइसेंस Fetch करने के स्टेप्स जानते हैं। 'सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय' (MoRTH) को issuer के रूप में चुनें।

अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर और दूसरी डिटेल दर्ज करें।

Get Document पर टैप करें, ऐप सरकारी डेटाबेस से लाइसेंस Fetch कर लेगा।

अब यह आपके Issued Documents सेक्शन में दिखाई देगा। DigiLocker ऐप में डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करें?

Drive में जाएं और ‘+’ आइकन पर टैप करें।

अपने फोन से डॉक्यूमेंट फाइल चुनें।

डॉक्यूमेंट सेव करें। DigiLocker में सेव किए गए दस्तावेज़ फिजिकल कॉपी जितनी ही कानूनी वैधता रखते हैं और विभिन्न सरकारी विभाग इन्हें स्वीकार करते हैं। यूजर्स ऐप के अंदर App Lock या बायोमैट्रिक ऑथेंटिकेशन इनेबल कर सकते हैं। अपने DigiLocker PIN या लॉगिन डिटेल को गोपनीय रखना सलाह दी जाती है।