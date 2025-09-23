जनरल ट्रेन टिकट के लिए नहीं लगना पड़ेगा लंबी लाइन में, इस सरकारी ऐप का करें इस्तेमाल

जनरल ट्रेन टिकट के लिए नहीं लगना पड़ेगा लंबी लाइन में, इस सरकारी ऐप का करें इस्तेमाल
त्योहारों के मौसम में ट्रेन टिकट पाने के लिए रेलवे स्टेशनों पर लंबी लाइनें लगती हैं। भारतीय रेलवे यात्रियों को UTS मोबाइल ऐप के जरिए टिकट बुक करने की सुविधा देता है। UTS ऐप से अनरिजर्व्ड टिकट प्लेटफॉर्म टिकट और सीजन टिकट आसानी से खरीदे जा सकते हैं। टिकट स्मार्टफोन में डिजिटल तौर पर आ जाएगी।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। नवरात्र के साथ ही भारत में त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है। ऐसे में अब अगर आप दिवाली या छठ पूजा की तैयारियों में लगे हैं और इस समय ट्रेन से सफर करने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। इन दिनों ट्रेनों में काफी ज्यादा भीड़ हो जाती है और टिकट लेने के लिए रेलवे स्टेशनों पर लंबी-लंबी लाइन लग जाती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक सरकारी ऐप से आपकी ये परेशानी दूर हो सकती है। जी हां, भारतीय रेलवे यात्रियों को UTS मोबाइल ऐप के जरिए भी टिकट बुक करने की सुविधा देता है। चलिए इसके बारे में जानें...
क्या है UTS ऐप?
UTS और कुछ नहीं Unreserved Ticketing System ऐप है जो भारतीय रेलवे का मोबाइल एप्लिकेशन है। इसे CRIS यानी Centre for Railway Information Systems द्वारा तैयार किया गया है। इस ऐप के जरिए आप अनरिजर्व्ड टिकट, प्लेटफॉर्म टिकट और सीजन टिकट आसानी से खरीद सकते हैं।
खास बात यह है कि इस ऐप के जरिए यात्रियों को टिकट का प्रिंट निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि टिकट आपके स्मार्टफोन में डिजिटल तौर पर आ जाएगी। एंड्रॉयड यूजर्स इस ऐप को Google Play Store से और iPhone वाले Apple App Store से डाउनलोड कर सकते हैं।
UTS ऐप से कैसे खरीदें ट्रेन टिकट?
- इसके लिए सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में UTS मोबाइल ऐप ओपन करें।
- अब ऐप ओपन करें और मोबाइल नंबर और अन्य जरूरी जानकारी भरें।
- रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाने के बाद एक पासवर्ड सेट करें।
- तैयार किए गए आईडी-पासवर्ड से लॉगिन करें।
- अब होम स्क्रीन पर बुक टिकट ऑप्शन को सेलेक्ट करें।
- अब स्टेशन का नाम डालें और टिकट से जुड़ी जानकारी दर्ज करें।
- इसके बाद पेमेंट प्रोसेस को पूरा करें।
- पेमेंट होते ही टिकट आपके मोबाइल पर डिजिटल फॉर्मेट में आ जाएगा।
UTS ऐप क्या हैं फायदे?
इस सरकारी ऐप की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इससे आप त्योहारों के सीजन में भी आसानी से बिना किसी लाइन में खड़े हुए भी ट्रेन की टिकट ले सकते हैं। आप घर बैठे ही कुछ स्टेप्स को फॉलो करके टिकट बुक कर सकते हैं और सीधे ट्रेन में ट्रेवल कर सकते हैं।
