जनरल ट्रेन टिकट के लिए नहीं लगना पड़ेगा लंबी लाइन में, इस सरकारी ऐप का करें इस्तेमाल

त्योहारों के मौसम में ट्रेन टिकट पाने के लिए रेलवे स्टेशनों पर लंबी लाइनें लगती हैं। भारतीय रेलवे यात्रियों को UTS मोबाइल ऐप के जरिए टिकट बुक करने की सुविधा देता है। UTS ऐप से अनरिजर्व्ड टिकट प्लेटफॉर्म टिकट और सीजन टिकट आसानी से खरीदे जा सकते हैं। टिकट स्मार्टफोन में डिजिटल तौर पर आ जाएगी।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। नवरात्र के साथ ही भारत में त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है। ऐसे में अब अगर आप दिवाली या छठ पूजा की तैयारियों में लगे हैं और इस समय ट्रेन से सफर करने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। इन दिनों ट्रेनों में काफी ज्यादा भीड़ हो जाती है और टिकट लेने के लिए रेलवे स्टेशनों पर लंबी-लंबी लाइन लग जाती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक सरकारी ऐप से आपकी ये परेशानी दूर हो सकती है। जी हां, भारतीय रेलवे यात्रियों को UTS मोबाइल ऐप के जरिए भी टिकट बुक करने की सुविधा देता है। चलिए इसके बारे में जानें...

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

क्या है UTS ऐप? UTS और कुछ नहीं Unreserved Ticketing System ऐप है जो भारतीय रेलवे का मोबाइल एप्लिकेशन है। इसे CRIS यानी Centre for Railway Information Systems द्वारा तैयार किया गया है। इस ऐप के जरिए आप अनरिजर्व्ड टिकट, प्लेटफॉर्म टिकट और सीजन टिकट आसानी से खरीद सकते हैं।

खास बात यह है कि इस ऐप के जरिए यात्रियों को टिकट का प्रिंट निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि टिकट आपके स्मार्टफोन में डिजिटल तौर पर आ जाएगी। एंड्रॉयड यूजर्स इस ऐप को Google Play Store से और iPhone वाले Apple App Store से डाउनलोड कर सकते हैं।