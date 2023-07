Android यूजर्स फोन की बैटरी हेल्थ कैसे चेक करें? इन आसान स्टेप्स को करें फॉलो

Android Smartphone Battery Health एंड्रॉइड स्मार्टफोन में एक समर्पित बैटरी मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं होता है। हम आज कुछ ऐसे ट्रिक बताने वाले हैं जिसकी मदद से आप अपने फोन की बैटरी लाइफ चेक कर सकते हैं। अगर आप सैमसंग का फोन इस्तेमाल करते हैं तो आपको कोई ऐप इन्स्टॉल करने की जरुरत नहीं है। सैमसंग के फ़ोन में Samsung Members ऐप प्री-इन्स्टॉल आती है।

Android users how to check phone battery health

नई दिल्ली, टेक डेस्क। स्मार्टफोन यूजर्स फोन की बैटरी को काफी महत्व देते हैं। हालांकि, कुछ समय बाद स्मार्टफोन की बैटरी में दिक्कतें सामने आने लगती हैं। यही सबसे बड़ा कारण है कि फोन लगातार चार्ज करने उसका बैकअप काम हो जाता है। नए फोन की तुलना में इनकी चार्जिंग जल्दी खत्म हो जाती है। इसी वजह से हमें फोन की बैटरी पर खास ध्यान देना चाहिए ताकि हमारे पास लंबे समय तक बैकअप रहे। एंड्रॉइड स्मार्टफोन में एक समर्पित बैटरी मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं होता है। हम आज कुछ ऐसे ट्रिक बताने वाले हैं जिसकी मदद से आप अपने फोन की बैटरी लाइफ चेक कर सकते हैं। एंड्रॉइड यूजर्स फोन की बैटरी हेल्थ कैसे चेक करें? एंड्रॉइड स्मार्टफोन में बैटरी हेल्थ चेक करने के लिए कोई फीचर नहीं दिया जाता है। अगर आप अपने एंड्रॉइड में बैटरी हेल्थ चेक करना चाहते हैं तो आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। फोन सेटिंग को करें चेक एंड्रॉइड फोन की सेटिंग में जाएं और बैटरी ऑप्शन ढूंढे। यहां आपको तीन डॉट आइकन में क्लिक करना है। अब आपको बैटरी यूज (Battery Usage) पर क्लिक करना है। यहां आपको उन ऐप्स की लिस्ट दिख जाएगी जो पिछले चार्ज से सबसे ज्यादा पावर कंज्यूम किये हैं। आप इन ऐप्स को यहां से फोर्स क्लोज कर सकते हैं। अगल अलग स्मार्टफोन ब्रांड में यह ऑप्शन अगल अलग डाटा दिखाता है। डायल कोड से करें चेक Phone ऐप की मदद से आपको *#*#4636#*#* डायल करना है। अब आपके सामने एक टेस्टिंग मैन्यू पॉप अप होगा। यहां आपको बैटरी इंफ़ॉरमेशन डिटेल्स जैसे चार्ज लेवल, बैटरी टैंप्रेचर और हेल्थ के बारे में जानकारी मिलेगी। अगर आपको डायल कोड से बैटरी इंफ़ॉरमेशन नहीं दिखाई देता है तो आपकी कंपनी के लिए यह कोड अलग होगा। सैमसंग के फ़ोन में ऐसे चेक करें बैटरी हेल्थ अगर आप सैमसंग का फोन इस्तेमाल करते हैं तो आपको कोई ऐप इन्स्टॉल करने की जरुरत नहीं है। सैमसंग के फ़ोन में Samsung Members ऐप प्री-इन्स्टॉल आती है। आप इस फीचर की मदद से आसानी से बैटरी स्टेटस चेक कर सकते हैं।

Edited By: Anand Pandey