Airtel vs Jio Vs Vi: किसके पास है एक साल वाला सबसे सस्ता प्लान? देखें लिस्ट

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Airtel, Jio और Vodafone Idea (Vi) भारत के टॉप टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स (TSPs) हैं और ये सभी लगातार अपनी प्रीपेड रिचार्ज ऑप्शन्स की रेंज को बढ़ाते रहते हैं। जहां इनके एंट्री-लेवल पैक्स में बेसिक जरूरतें- जैसे डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और SMS कवर होती हैं, वहीं ज्यादा प्रीमियम प्लान्स में एडिशनल बेनिफिट्स और बंडल्ड सर्विसेज मिलती हैं। उदाहरण के तौर पर, कई प्लान्स OTT सब्सक्रिप्शन और फ्री क्लाउड स्टोरेज के साथ आते हैं। जिन यूजर्स को लंबी वैलिडिटी वाले प्लान पसंद है, उनके लिए तीनों TSPs ऐसे प्रीपेड पैक्स ऑफर करते हैं जो पूरे एक साल तक एक्टिव रहते हैं, जिससे हर महीने रिचार्ज करने की जरूरत खत्म हो जाती है। तो अगर आप एक साल वाले प्लान पर शिफ्ट होने की सोच रहे हैं। तो हम यहां आपको तीनों कंपनियों के सबसे सस्ते लंबी वैलिडिटी वाले प्लान्स बताने जा रहे हैं।

Airtel के एक साल वाले प्रीपेड प्लान Airtel फिलहाल 365 दिनों की वैलिडिटी वाले तीन प्रीपेड रिचार्ज प्लान ऑफर करता है। इनमें से कुछ प्लान्स सिर्फ बेसिक जरूरतों यानी कॉल और मैसेज को कवर करते हैं, जबकि बाकी में अनलिमिटेड डेटा, OTT सब्सक्रिप्शन और अन्य वैल्यू-ऐडेड बेनिफिट्स मिलते हैं। खास बात यह है कि इन सभी प्लान्स में 17,000 कीमत वाले Perplexity Pro का 12-महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन और फ्री Hellotunes मिलता है।

1,849 रुपये वाला प्लान- ये रिचार्ज पैक पूरे भारत में सभी TSPs द्वारा ऑफर किए जाने वाले सबसे सस्ते सालाना पैक्स में से एक है। 365 दिन की वैलिडिटी के साथ ये अनलिमिटेड लोकल, STD और रोमिंग कॉल्स शामिल करता है। ग्राहक 3,600 SMS बिना किसी एडिशनल चार्ज के भेज सकते हैं। हालांकि, इस प्लान में डेटा बेनिफिट्स शामिल नहीं हैं।

2,249 रुपये वाला प्लान- Airtel का 2,249 रुपये वाला प्रीपेड रिचार्ज पैक Rs. 1,849 पैक के समान फीचर्स देता है, लेकिन इसमें डेटा भी शामिल है। आपको 365 दिनों के लिए कुल 30GB डेटा मिलता है। डेटा खत्म होने के बाद 50 पैसे प्रति MB चार्ज लगेगा।

Jio के एक साल वाले प्लान्स Airtel की तरह Jio भी एक साल की वैलिडिटी वाले कई प्रीपेड रिचार्ज प्लान्स ऑफर करता है। अपनी सुविधाओं के अलावा, इन प्लान्स में JioTV और JioAICloud जैसी कॉम्प्लिमेंट्री सर्विसेज भी मिलती हैं। JioTV लाइव टीवी और ऑन-डिमांड कंटेंट देता है, जबकि JioAICloud में 50GB क्लाउड स्टोरेज मिलता है। इसके अलावा, सब्सक्राइबर्स को Jio Gold खरीद पर दो प्रतिशत अतिरिक्त फायदा और तीन महीने का JioHotstar सब्सक्रिप्शन भी मिलता है। नए JioHome कनेक्शन के लिए दो महीने की ट्रायल भी दी जाती है।

3,599 रुपये वाला प्लान- ये प्रीपेड रिचार्ज प्लान 365 दिनों के लिए अनलिमिटेड लोकल, STD और रोमिंग कॉलिंग ऑफर करता है। इसमें रोज़ 2.5GB डेटा मिलता है, जो पूरे प्लान के पीरियड में कुल 912.5GB बनता है। आपको रोज 100 SMS भी मिलते हैं।

Vodafone Idea (Vi) के एक साल वाले प्लान्स Vodafone Idea (Vi) सब्सक्राइबर्स भी सालभर चलने वाले प्रीपेड प्लान पर रिचार्ज कर सकते हैं। Jio की तरह यहां भी सिर्फ कॉलिंग वाला स्टैंडअलोन प्लान उपलब्ध नहीं है, इसलिए कीमत Airtel की तुलना में थोड़ी ज्यादा है।

3,599 रुपये वाला प्लान - Vi का सालाना प्लान 365 दिनों के लिए रोज 2GB डेटा देता है। इसके साथ अनलिमिटेड लोकल, STD और रोमिंग कॉल्स और रोज 100 SMS फायदा मिलता है। खास बात ये है कि यहां 12 am से 6 am तक अनलिमिटेड इंटरनेट मिलता है। कंपनी वीकेंड रोलओवर सुविधा भी देती है, जिसमें वीकडेज में बचा हुआ डेटा वीकेंड के लिए जोड़ दिया जाता है।

Airtel vs Jio vs Vi: सबसे सस्ता प्लान किसका? Airtel का 1,849 रुपये वाला ईयरली प्लान उन बेसिक यूजर्स के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है जिन्हें मोबाइल डेटा की जरूरत नहीं होती। ये दूसरे TSPs की तुलना में काफी सस्ता है और इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग और पर्याप्त SMS मिलते हैं। ये उन ग्राहकों के लिए काफी सही है जो वॉयस कॉल पर ज्यादा निर्भर हैं, खासकर सेकेंडरी फोन के लिए।