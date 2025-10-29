1 नवंबर से बदल रहे हैं आधार कार्ड अपडेट के नियम: घर बैठे हो जाएंगे ये सभी काम 

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI अगले महीने 1 नवंबर 2025 से आधार कार्ड होल्डर्स के लिए नियम में बड़ा बदलाव लागू करने जा रहा है। जिसके बाद देशभर के लोग अपने आधार कार्ड में नाम, पता, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर जैसी खास जानकारियां घर बैठे ऑनलाइन अपडेट कर पाएंगे।

नए डिजिटल सिस्टम के जरिए अब ज्यादातर बदलाव के लिए आधार एनरोलमेंट सेंटर्स के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह प्रोसेस पहले से ज्यादा फास्ट, सेफ और यूजर फ्रेंडली होगा। इतना ही नहीं UIDAI ने यह भी साफ कहा है कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण या जन्मतिथि का वैध दस्तावेज नहीं है। यह सिर्फ पहचान का प्रमाण बना रहेगा। चलिए जानते हैं कि आधार अपडेट में क्या नया है...

आधार अपडेट में क्या है नया? UIDAI का नया वेरिफिकेशन सिस्टम अब यूजर्स की जानकारी को अन्य सरकारी डेटाबेस जैसे कि PAN, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड और यहां तक कि जन्म प्रमाण पत्र से ऑटोमेटिक रूप से मैच करेगा। इस इंटीग्रेटेड सिस्टम से मैन्युअल गलतियां कम होंगी और डेटा की एक्यूरेसी बढ़ेगी। अब आधार कार्ड होल्डर अपनी सुविधा के अनुसार चाहे तो ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं या पास के किसी एनरोलमेंट सेंटर जाकर बदलाव करवा सकते हैं।