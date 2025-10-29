Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    1 नवंबर से बदल रहे हैं आधार कार्ड अपडेट के नियम: घर बैठे हो जाएंगे ये सभी काम

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 03:04 PM (IST)

    यूआईडीएआई (UIDAI) 1 नवंबर 2025 से आधार कार्ड अपडेट नियमों में बदलाव करने जा रहा है। अब नाम, पता, जन्मतिथि जैसी जानकारी घर बैठे ऑनलाइन अपडेट की जा सकेगी। नए सिस्टम से सरकारी डेटाबेस से जानकारी का मिलान होगा, जिससे गलतियां कम होंगी। डेमोग्राफिक अपडेट के लिए ₹75 और बायोमेट्रिक अपडेट के लिए ₹125 शुल्क लगेगा। बच्चों के लिए बायोमेट्रिक अपडेट मुफ्त होगा। आधार केवल पहचान का प्रमाण है।

    prefferd source google
    Hero Image

    1 नवंबर से बदल रहे हैं आधार कार्ड अपडेट के नियम: घर बैठे हो जाएंगे ये सभी काम 

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI अगले महीने 1 नवंबर 2025 से आधार कार्ड होल्डर्स के लिए नियम में बड़ा बदलाव लागू करने जा रहा है। जिसके बाद देशभर के लोग अपने आधार कार्ड में नाम, पता, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर जैसी खास जानकारियां घर बैठे ऑनलाइन अपडेट कर पाएंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नए डिजिटल सिस्टम के जरिए अब ज्यादातर बदलाव के लिए आधार एनरोलमेंट सेंटर्स के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह प्रोसेस पहले से ज्यादा फास्ट, सेफ और यूजर फ्रेंडली होगा। इतना ही नहीं UIDAI ने यह भी साफ कहा है कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण या जन्मतिथि का वैध दस्तावेज नहीं है। यह सिर्फ पहचान का प्रमाण बना रहेगा। चलिए जानते हैं कि आधार अपडेट में क्या नया है...

    आधार अपडेट में क्या है नया?

    UIDAI का नया वेरिफिकेशन सिस्टम अब यूजर्स की जानकारी को अन्य सरकारी डेटाबेस जैसे कि PAN, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड और यहां तक कि जन्म प्रमाण पत्र से ऑटोमेटिक रूप से मैच करेगा। इस इंटीग्रेटेड सिस्टम से मैन्युअल गलतियां कम होंगी और डेटा की एक्यूरेसी बढ़ेगी। अब आधार कार्ड होल्डर अपनी सुविधा के अनुसार चाहे तो ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं या पास के किसी एनरोलमेंट सेंटर जाकर बदलाव करवा सकते हैं।

    अपडेट की फीस में भी बदलाव

    UIDAI ने आधार अपडेट की फीस में भी बदलाव किया है जहां अब डेमोग्राफिक अपडेट जैसे नाम, पता, जन्मतिथि, मोबाइल, ईमेल के लिए ₹75 देने होंगे। जबकि बायोमेट्रिक अपडेट जैसे फिंगरप्रिंट, आइरिस, फोटो के लिए ₹125 रुपये देने होंगे। दस्तावेज अपडेट या आधार रीप्रिंट के लिए ₹75 (केंद्र पर), ₹40 (ऑनलाइन) देने होंगे। हालांकि बच्चों के लिए अच्छी खबर है कि 5 से 7 साल और 15 से 17 साल की उम्र में अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट पूरी तरह फ्री में होगा।

    यह भी पढ़ें- Aadhaar Card Update: नई ऐप से फोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और पता आसानी से होंगे अपडेट