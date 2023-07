Vivo Y27 5G: वीवो ने पेश किया सस्ता स्मार्टफोन, बेहतरीन कैमरा और टॉप क्लास प्रोसेसर के साथ मारी एंट्री

Vivo ने अपने नए बजट स्मार्टफोन Y27 5G का अनावरण कर दिया गया है। हैंडसेट को पूरी स्पेसिफिकेशन्स के साथ कंपनी की आधिकारिक ग्लोबल वेबसाइट पर लिस्ट कर दिया गया है। फोन में सेल्फी शूटर के लिए वॉटरड्रॉप नॉच कैमरा सेंसर के लिए दो बड़े गोलाकार रिंग और सुरक्षा के लिए साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। आइये इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

Vivo launches new budget friendly smartphone Vivo Y27 5G

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, टेक डेस्क। Vivo Y27 5G को आधिकारिक तौर पर चीनी कंपनी की V-सीरीज के स्मार्टफोन में लेटेस्ट प्रोडक्ट के रूप में ऑनलाइन लिस्ट किया गया है। वीवो की वैश्विक वेबसाइट पर एक लिस्टिंग से पता चलता है कि फोन मीडियाटेक के डाइमेंसिटी 6020 प्रोसेसर मिलता है। इसमें 6GB रैम और 128GB स्टोरेज भी मिलती है। इसके अलावा इस फोन में 15W वायर्ड चार्जिंग के लिए सपोर्ट के साथ 5,000mAh की बैटरी दी गई है। नए Vivo Y27 5G की कीमत की घोषणा कंपनी द्वारा अभी तक नहीं की गई है, और कंपनी की वैश्विक वेबसाइट पर लिस्टिंग में फिलहाल फोन की उपलब्धता से संबंधित विवरण शामिल नहीं है। इन कलर ऑप्शन में उपलब्ध है फोन Vivo Y27 5G स्मार्टफोन 64GB + 128GB और 6GB + 128GB रैम और स्टोरेज कॉन्फिगरेशन में आता है। इस फोन को मिस्टिक ब्लैक और सैटिन पर्पल रंग विकल्पों में पेश किया गया है। फिलहाल इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि वीवो भारत में स्मार्टफोन लॉन्च करने की योजना बना रहा है या नहीं। Vivo Y27 5G के स्पेसिफिकेशंस इस हैंडसेट में 6.64 इंच का फुल-एचडी+ (1,080x2,388 पिक्सल) एलसीडी डिस्प्ले है। यह मीडियाटेक के डाइमेंसिटी 6020 प्रोसेसर के साथ आता है, जिसे 6GB तक रैम के साथ जोड़ा गया है। कैमरा की बात करें तो इस फोन में डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें 50-मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरे और 2-मेगापिक्सल के सेकेंडरी कैमरा है। वीडियो चैट और सेल्फी के लिए, वीवो Y27 5G में 8-मेगापिक्सल का कैमरा है, जो वॉटरड्रॉप-स्टाइल डिस्प्ले नॉच में स्थित है। Vivo Y27 5G 128GB इनबिल्ट स्टोरेज के साथ आता है जिसे हाइब्रिड माइक्रोएसडी कार्ड स्लॉट के जरिए बढ़ाया जा सकता है। कनेक्टिविटी के लिए इस फोन में 5G, 4G एलटीई, ब्लूटूथ 5.1, NFC , यूएसबी ऑन-द-गो (ओटीजी) सपोर्ट के साथ एक यूएसबी टाइप-सी पोर्ट शामिल हैं। Vivo Y27 5G हैंडसेट में 15W चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5,000mAh की बैटरी है।

Edited By: Ankita Pandey