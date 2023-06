Tecno Pova 5 Launched Tecno Pova 5 को ब्रांड के नवीनतम 4G स्मार्टफोन के रूप में चुनिंदा बाजारों में लॉन्च किया गया है। इसमें होल पंच कटआउट और 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ 6.78 इंच का फुल-एचडी+ डिस्प्ले है। स्मार्टफोन में बड़ी बैटरी के साथ कई धांसू फीचर्स दिए गए हैं। आपको इस फोन में बड़ी बैटरी देखने को मिलती है। (फाइल फोटो-जागरण)

Tecno Pova 5 Launched Know Specifications Features Price Sale Date

नई दिल्ली, टेक डेस्क। Tecno ने Pova 5 सीरीज में पहला स्मार्टफोन Tecno Pova 5 नाम से लॉन्च किया है। बता दें, सीरीज में पहला स्मार्टफोन Tecno Pova 5 नाम से लॉन्च किया है। Pova 5 के साथ, Tecno ने Garena द्वारा होस्ट किए गए बैटल रॉयल गेम के सहयोग से Pova 5 के सीमित फ्री फायर स्पेशल एडिशन वेरिएंट पेश किया है। हैंडसेट में पीछे की तरफ कुछ लाइनें भी हैं जिसे टेक्नो टर्बो मेचा नाम दिया गया है। स्मार्टफोन में 6,000mAh की बैटरी है जो 45W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। इसमें 6.78-इंच IPS LCD डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट, 50MP डुअल-कैमरा सेटअप और 8GB रैम है। Tecno Pova 5 की कीमत Tecno Tecno Pova 5 को दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य पूर्व और लैटिन अमेरिका में हरिकेन ब्लू, एम्बर गोल्ड और मेचा ब्लैककलर ऑप्शन में उपलब्ध होगा। किसी स्पेशल मार्केट के लिए डिवाइस की कीमत और सेल की डेट की घोषणा कंपनी द्वारा बाद में की जाएगी। Tecno Pova 5 की स्पेसिफिकेशन टेक्नो पोवा 5 में 6.78 इंच का आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले है। डिवाइस में स्क्रीन के केंद्र में एक पंच-होल कटआउट है जिसमें सेल्फी कैमरा है। डिस्प्ले पैनल में फुल HD+ रेजोल्यूशन, 120Hz तक रिफ्रेश रेट और 240Hz टच सैंपलिंग रेट है। इसके अलावा, फोन में 10,749mm2 हीट डिसपेशन एरिया है जिसकी मदद से फोन गर्म नहीं होता है। डिवाइस MediaTek’s Helio G99 SoC चिपसेट से लैस है जो 8GB रैम के साथ आता है। Tecno Pova 5 के फीचर्स डिवाइस में डुअल-कैमरा सेटअप है। कैमरा मॉड्यूल में 50MP का प्राइमरी कैमरा और एक डेप्थ सेंसर है। हैंडसेट में आगे की तरफ 8MP का सेल्फी कैमरा है। फोन में 6,000mAh की बैटरी है जो 45W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। चार्जिंग एडॉप्टर बॉक्स में शामिल है। Tecno का दावा है कि स्मार्टफोन की बैटरी को 21 मिनट में 50% और 60 मिनट में फुल चार्ज किया जा सकता है। इसके अलावा, हैंडसेट 10W रिवर्स चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। हैंडसेट में एक z-एक्सिस लीनियर वाइब्रेशन मोटर (z-axis linear vibration motor) और DTS साउंड के साथ डुअल स्पीकर भी हैं।

