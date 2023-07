108MP कैमरा के साथ लॉन्च हुआ Tecno Camon 20 Premier 5G स्मार्टफोन, कम कीमत में मिलेंगी ढेरों खूबियां

Tecno Camon 20 Premier 5G Launched in India Tecno ने अपना नया बजट स्मार्टफोन Camon 20 Premier 5G को ऑफिशियल तौर पर भारत में लॉन्च कर दिया है। Tecno Camon 20 Premier 5G 6.67-इंच AMOLED डिस्प्ले के साथ आता है जिसमें फुल HD+ रेजोल्यूशनऔर 120Hz रिफ्रेश रेट है। Tecno Camon 20 Premier 5G सेरेनिटी ब्लू और डार्क वेल्किन कलर ऑप्शन में आता है। (फोटो-जागरण)

Tecno Camon 20 Premier 5G Price In India Announced know specifications features

नई दिल्ली, टेक डेस्क। Tecno ने पिछले महीने भारत में Tecno Camon 20 सीरीज़ के स्मार्टफोन जैसे Tecno Camon 20, Camon 20 Pro 5G और Camon 20 Premier 5G पेश किए। उस दौरान, कंपनी ने कीमत डिटेल का खुलासा किए बिना खुलासा किया कि Tecno Camon 20 Premier 5G जून के तीसरे सप्ताह से देश में बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। हालांकि, अब स्मार्टफोन ऑफिशियल तौर पर भारत में लॉन्च किया गया है। Tecno Camon 20 Premier 5G 6.67-इंच AMOLED डिस्प्ले के साथ आता है जिसमें फुल HD+ रेजोल्यूशनऔर 120Hz रिफ्रेश रेट है। Tecno Camon 20 Premier 5G की कीमत Tecno Camon 20 Premier 5G सेरेनिटी ब्लू और डार्क वेल्किन कलर ऑप्शन में आता है। भारत में इस डिवाइस की कीमत 29,999 रुपये है। फिलहाल Tecno ने डिवाइस की बिक्री तारीख का खुलासा नहीं किया है। हालांकि, यह देखते हुए कि अमेजन प्राइम डे सेल 15 जुलाई से हो रही है, हम उम्मीद कर सकते हैं कि फोन उसी समय सेल के लिए उपलब्ध होगा। Tecno Camon 20 Premier 5G की स्पेसिफिकेशन्स Tecno Camon 20 Premier 5G में 6.67-इंच AMOLED डिस्प्ले है जिसमें FHD+ रेजोल्यूशन और 120Hz रिफ्रेश रेट है। डिवाइस ऑक्टा-कोर डाइमेंशन 8050 प्रोसेसर से लैस है जिसे ARM G77 MC9 GPU के साथ जोड़ा गया है। फोन में 8GB LPDDR4X रैम और 512GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है। हैंडसेट HiOS 13 स्किन के साथ बॉक्स से बाहर एंड्रॉइड 13 पर रन करता है। स्मार्टफोन में ट्रिपल-कैमरा सेटअप मिला है। रियर-फेसिंग कैमरे में 50MP प्राइमरी सेंसर, 108MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा और 2MP पोर्ट्रेट कैमरा है। हैंडसेट में आगे की तरफ 32MP का कैमरा है जिसका अपर्चर f/2.45 है। Tecno Camon 20 Premier 5G के फीचर्स स्मार्टफोन 5,000mAh की बैटरी से लैस है जो 45W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। कनेक्टिविटी के लिहाज से, डिवाइस में डुअल सिम कार्ड स्लॉट, 5G, वाई-फाई 6, ब्लूटूथ 5.2, जीपीएस, एनएफसी और एक यूएसबी-सी पोर्ट जैसी कई फीचर्स हैं। अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि स्मार्टफोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और डुअल स्पीकर भी हैं।

Edited By: Anand Pandey