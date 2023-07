Boult Crown: मात्र 1499 रुपये में आई Apple Watch जैसी दिखने वाली वॉच, ब्लूटूथ कॉलिंग के साथ मिलेगा इतना कुछ

Boult Crown Smartwatch Launched बोल्ट क्राउन स्मार्टवॉच को भारत में बिल्कुल एपल वॉच अल्ट्रा जैसे डिजाइन के साथ लॉन्च किया गया है। स्मार्टवॉच आधिकारिक बोल्ट वेबसाइट के माध्यम से खरीदने के लिए उपलब्ध है। यह घड़ी चार कलर ऑप्शन - ब्लैक ऑरेंज यलो और ब्लू में उपलब्ध है।

Boult has introduced a new offering called Boult Crown smartwatch in indian market

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, टेक डेस्क। लोकप्रिय बजट स्मार्टवॉच निर्माता बोल्ट ने Boult Crown स्मार्टवॉच लॉन्च की है। बोल्ट क्राउन स्मार्टवॉच को भारत में बिल्कुल एपल वॉच अल्ट्रा जैसे डिजाइन के साथ लॉन्च किया गया है। स्मार्टवॉच में 1.95 इंच का एचडी डिस्प्ले है, जो 900 निट्स तक की अधिकतम ब्राइटनेस सपोर्ट करता है। स्मार्टवॉच ब्लूटूथ कॉलिंग और स्मार्ट हेल्थ ट्रैकर जैसे हार्ट रेट सेंसर, ब्लड प्रेशर मॉनिटर, SpO2 सेंसर और नींद की निगरानी जैसी फीचर्स से लैस है। स्मार्टवॉच में जिंक-अलॉय मेटालिक फ्रेम और घूमने वाला क्राउन बटन है। Boult Crown स्मार्टवॉच की कीमत भारत में बोल्ट क्राउन की कीमत 1,499 रुपये है। स्मार्टवॉच आधिकारिक बोल्ट वेबसाइट के माध्यम से खरीदने के लिए उपलब्ध है। यह घड़ी चार कलर ऑप्शन - ब्लैक, ऑरेंज, यलो और ब्लू में उपलब्ध है। Boult Crown स्मार्टवॉच की स्पेसिफिकेशन बोल्ट क्राउन में 1.95 इंच का एचडी डिस्प्ले है। कंपनी ने स्पेशल डिस्प्ले रेजोल्यूशन डिटेल का खुलासा नहीं किया है, लेकिन 900 निट्स की पीक ब्राइटनेस की पुष्टि की है। इसमें एक चौकोर डायल है जिसमें जिंक मिक्स मेटल का फ्रेम और ढीले पट्टे को जगह पर रखने के लिए एक मेटल कीपर है। क्राउन बटन मेनू, ऑप्शन और ऐप्स पर नेविगेशन में मदद करेगा। स्मार्टवॉच उन लोगों के लिए 150 से अधिक वॉच फेस और 8 यूआई हैं जो अपनी स्मार्टवॉच के लुक को बढ़ाता है। Boult Crown स्मार्टवॉच के फीचर इसके अलावा, इसमें क्रिकेट, दौड़, साइकिलिंग, बास्केटबॉल, योग और तैराकी सहित 100 से अधिक सपोर्ट मोड मिलता है। स्पोर्ट्स मोड के लिए एक डेडिकेटेड बटन है। यूजर्स स्मार्टवॉच के लिए 150 से अधिक वॉच फेस और आठ अलग-अलग यूआई में से भी चुन सकते हैं। इसके अलावा, घड़ी में एआई वॉयस असिस्टेंस और फाइंड माई फोन फीचर भी हैं। स्मार्टवॉच में एक इनबिल्ट अलार्म घड़ी, टाइमर, स्टॉपवॉच, मौसम नोटिफिकेशन, इनबिल्ट मिनी गेम शामिल हैं। बोल्ट क्राउन कनेक्टेड स्मार्टफोन से नोटिफिकेशन, कॉल और अन्य ऐप्स के लिए स्मार्ट नोटिफिकेशन है। बोल्ट के अनुसार, स्मार्टवॉच धूल और पानी प्रतिरोध के लिए IP67 रेटिंग है।

Edited By: Anand Pandey