OPPO Enco Air3 Pro भारत में Bamboo-Fiber Diaphragm के साथ हुए लॉन्च, जानें कीमत और फीचर्स

ओप्पो ने भारत में Oppo Reno 10 सीरीज के साथ OPPO Enco Air3 Pro को लॉन्च कर दिया है। कंपनी के लेटेस्ट इयरबड्स को बैम्बू फाइबर डायफ्राम के साथ पेश किया गया है। ये 49db तक नॉइस कैंसिलेशन सपोर्ट करते हैं। ओप्पो के लेटेस्ट TWS को 4999 रुपये की कीमत में पेश किया गया है। इनकी सेल 11 जुलाई से शुरू होगी।

OPPO Enco Air3 Pro TWS launched in India with Bamboo Fiber Diaphragm Check Price and Features

नई दिल्ली, टेक डेस्क। ओप्पो ने भारत में OPPO Reno 10 सीरीज के साथ लेटेस्ट इयरबड्स Enco Air3 Pro को लॉन्च कर दिया है। ओप्पो के लेटेस्ट TWS को कंपनी ने Bamboo-Fiber डायफ्राम के साथ पेश किया है, जो क्लियर और डिटेल हाइ फ्रीक्वेंसी साउंड ऑफर करता है। इसके साथ ही ये इयरबड्स 49dB तक एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन और Hi-Res Audio सर्टिफिकेशन सपोर्ट के साथ आते हैं। यहां हम आपको ओप्पो के लेटेस्ट इयरबड्स की कीमत और फीचर्स के बारे में डिटेल में जानकारी दे रहे हैं। OPPO Enco Air3 Pro के फीचर्स ओप्पो के लेटेस्ट Enco Air3 Pro में 12.4mm का ड्राइवर दिया गया है, जो Bamboo (बांस) के फाइबर से तैयार किया गया है। इसमें Hi-Res ऑडियो सिग्नल के ट्रांसमिट के लिए LDAC कोड का यूज किया गया है। यह इयरबड्स एडेप्टिव ANC सपोर्ट के साथ आता है जो 49 dB तक नॉइस कैंसिलेशन सपोर्ट करता है। ओप्पो का यह TWS डुअल डिवाइस पीयरिंग सपोर्ट का सपोर्ट मिलता है। इसके साथ ही शानदार कनेक्टविटी के लिए Bluetooth 5.3 दिया गया है। इसमें गेमिंग के लिए 47ms लेटेंसी का सपोर्ट मिलता है। OPPO के मुताबिक, ये इयरबड्स फुल चार्ज पर केस के साथ 30 घंटे का बैकअप ऑफर करते हैं। इसके साथ ही बड्स एकबार में 7 घंटे की बैटरी ऑफर करता है। कंपनी का कहना है कि दस मिनट की चार्ज में ये दो घंटे का बैकअप ऑफर करते हैं। ये इयरबड्स IP55-रेटिंग के साथ आते हैं। इसके साथ ही इसमें कंट्रोल के लिए टच सपोर्ट दिया गया है। OPPO Enco Air3 Pro की कीमत OPPO Enco Air3 Pro के कीमत की बात करें तो इसे 4999 रुपये की कीमत में पेश किया गया है। ओप्पो के लेटेस्ट TWS को 4,999 रुपये की कीमत में Amazon, Flipkart, और OPPO के ऑफिशियल चैनल से खरीद सकते हैं। इन्हें दो कलर - ग्रीन और व्हाइट में पेश किया गया है।

Edited By: Subhash Gariya