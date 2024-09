Motorola Razr 50 Launched: मोटोरोला ने भारत में लॉन्च किया अपना तगड़ा फ्लिप फोन, फटाफट चेक करें दाम

बैटरी- बैटरी स्पेक्स की बात करें तो फोन 4200mAh की बैटरी और TurboPower 33W चार्जिंग के साथ आता है।

ओएस अपडेट- फ्लिप फोन को 3 साल के ओएस अपग्रेड और 4 चार के सिक्योरिटी पैच अपडेट के साथ रिलीज किया गया है।

Get ready to upgrade with #MotorolaRazr50 📱 A 3.6" external display that’s 2.4x bigger & fully functional, plus a 6.9" pOLED screen for an immersive view.

Pre-Book starts tomorrow on Amazon Specials, https://t.co/YA8qpSXba4 & leading stores. 📱 #ChatWithGemini #FlipItOrMissIt— Motorola India (@motorolaindia) September 9, 2024