Lava ने चुपके से लॉन्च किया एक सस्ता 5G Smartphone, 10 हजार रुपये से कम है दाम

बैटरी- लावा का यह न्यूली लॉन्च फोन 5000mAh बैटरी और 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आताह है।

LAVA Blaze 3 5G: Segment First VIBE Light*

Sale Starts 18th Sept, 12 AM only on @amazonIN

Special Launch Price: ₹9,999**

*Techarc (5G Smartphones Under 15K)

**Incl. of bank offers

Know more: https://t.co/MVVJxYzXQG#LavaMobiles #ProudlyIndian pic.twitter.com/vByTyPwzSf— Lava Mobiles (@LavaMobile) September 13, 2024